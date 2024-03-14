Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerimizi alıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerimizi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerimizi alıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlandığını belirtti. Erdoğan, Ağrı'da yapılan hizmetleri anlatırken, 84 milyar liralık yatırımın yapıldığını ve birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

14.03.2024 16:40
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz." dedi.

Erdoğan, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kalpleri, yürekleri, eserleri, hizmetleri, hedefleri ve programlarıyla Ağrılıların huzurunda olduklarını belirten Erdoğan, "Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Önümüze çıkan fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorduklarını da belirten Erdoğan, hükümette oldukları 21 yılı aşkın süre boyunca ülkenin her eksiği gibi vatandaşların hak, özgürlük, adalet, altyapı, üstyapı, refah beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları hizmetleri bir lütuf değil vazife olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asla 'yeter' demedik. Hele hele bunları sizin başınıza asla kakmadık. Sizi ananızın ak sütü gibi helaliniz olan haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için çıtayı hep daha yükseğe koyarak bugünlere geldik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Biz milletimize Türkiye Yüzyılı şehirlerini depreme dayanıklı yapılarıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle, diğer tüm unsurlarıyla hep birlikte yükseltmeyi teklif ediyoruz.

Peki onlar ne yapıyor? Birbirleriyle kavga etmekten, birbirleriyle pazarlık etmekten, birbirlerine höykürmekten, birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur. Derdi terör örgütüne payandalık etmek olanın hayali de o kadar olur. Derdi insanların sıkıntılarını, endişelerini, duygularını istismar etmek olanın programı da o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, çarpın, bölün çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. İşte bunun için biz hep eser ve hizmet siyaseti diyoruz."

"Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz"

Ağrı'ya yapılan hizmetlere de değinen Erdoğan, "Hizmet, ulaşım ve iş makinelerinden oluşan zengin araç filosuyla, asfalt plentiyle, yol ve kaldırım çalışmalarıyla şehri güzelleştirilen sayısız yatırımlarıyla, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Ağrı önemli mesafe katetti. Türkiye'nin de Ağrı'nın da ihtiyacı olan siyaset işte budur." diye konuştu.

"Şimdi buradan, Ağrı'dan öyle bir ses verin ki şu yüce dağın ardından bile duyulsun." diyen Erdoğan'ın, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız, gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ağrı'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sorularına, alandakiler hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.

Alandakilerin, ramazanını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Sizden 31 Mart seçimleri için destek isterken bunu kuru bir laf kalabalığına dayanarak yapmıyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımdan aldığımız güçle, heyecanla, kararlılıkla ifade ediyoruz. Demek ki 84 milyar liralık yatırım yaptık.

Peki neler yaptık? Eğitimde 5 bin 32 yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden bir bilim merkezi kurduk. İbrahim Çeçen Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Şimdi de üniversitemize tıp fakültesi binası yapıyoruz. Gençlik ve sporda Ağrı'ya 5 bin 529 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. Gençlik merkezleri ve çeşitli branşlarda 43 spor tesisi inşa ettik. Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu'nun yapımına devam ediyoruz. Doğubayazıt Kültür Merkezi'ni Doğubayazıt Şafii Camii'ni, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve İshak Paşa Sarayı'nı restore ederek hizmete açtık. Ayrıca Ağrı'ya 11 bin metrekare alana sahip kültür ve kongre merkezi yaptık."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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