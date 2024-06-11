Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e iadeiziyarette bulundu

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HABER: GÜLARA SUBAŞI-İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu. CHP lideri Özel'in görüşmede; Gezi Davası, Sinan Ateş ve Tahir Elçi'nin öldürülmesi, Emine Şenyaşar'ın adalet talebini ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Lideri Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesiyle "siyasette normalleşme" süreci gündeme geldi. 2 Mayıs'taki ilk görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa sürede CHP Genel Merkez'e iadeiziyarette bulunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşemeden bir ay geçmesinin ardından bugün saat 16.00'da Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkez'e geldi.

CHP Genel Merkez'e Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı

Erdoğan'ın iadeiziyareti öncesinde, CHP Genel Merkez'deki bir dizi hazırlık yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Hazırlıklar sabah saatlerinde temizlikle başladı. Erdoğan'ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. Güvenlik önlemleri kapsamında, genel merkez çevresinde çok sayıda emniyet mensubu hazır bulunurken genel merkezin bulunduğu sokağın giriş-çıkışa kapatıldı, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi ziyaret öncesinde genel merkez ve çevresinde bomba araması yaptı. Saat 14.30 itibarıyla basın mensupları genel merkez binasından çıkarıldı. Cumhurbaşkanını karşılama protokolüne göre, Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı. Forslu bayrağın Sosyalist Enternasyonel bayrağının yerine asıldı öğrenildi.

Basın mensupları dahil, binaya kimse alınmadı

Basının görüşmeye ilgisi de yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden beri genel merkezde olan basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için bahçede şeritli koridor oluşturuldu. Basın mensuplarının görüşme sırasında sadece genel merkez bahçesi ve giriş katta yer alan 600 kişilik konferans salonu önündeki fuayede çalışmasına izin verildi. Erdoğan'ın binaya girşinin ardından genel merkez personeli dışında, basın mensupları dahil binaya girişe veya katlara çıkılmasına müsade edilmedi. Görüşme esnasında asansörler durduruldu, merdiven kapıları kilitlendi.

Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Merkez'e ana kapıdan girdi. Erdoğan'ı CHP Lideri Özel, kapıda karşıladı. İkili Erdoğan'ın makam aracından inmesinin ardından el sıkıştı. Karşılama Özel'e CHP İsanbul Milletvekili Namık Tan; Erdoğan'a ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. İki lider, merdivenleri çıktıktan sonra tekrar el sıkıştı ve basın mensuplarına fotoğraf verdi. Ardından el sallayarak genel merkez binasına girdi.

Erdoğan doktorunu da getirdi

Erdoğan'a iki koruma aracı genel merkez bahçesine girdi. Ayrıca protokol gereği Erdoğan'ın doktoru, bir ambulans ve bir itfaiye görüşme boyunca hazır bulundu.

Erdoğan ve Özel, 12'nci kattaki genel başkanlık makamına çıktı. Görüşme öncesinde makam odasında, Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kimliği dikkate alınarak düzenleme yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayrağının; Özel ise CHP bayrağının önünde oturdu. Odanın düzeninde herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

Görüşme 1.5 saat sürdü

18 yılın ardından genel merkeze gelen Erdoğan ile Özel'in görüşmesi 16.00 itibarıyla başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere Elitaş ile Tan, not tutmak üzere eşlik etti.

Görüşmenin ardından iki lider ortak bir açıklama yapmadı. Özel, Erdoğan'a kapıda kendisini bekleyen makam aracına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Özel, genel merkezin kapısında ve Erdoğan'ın makam aracının yanında el sıkıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralara el sallayarak aracına bindi.

Gündeme dair birçok konu konuşuldu

Görüşmede, vatandaşın gündemini ilgilendiren pek çok başlık ele alındı. Özel bu kapsamda; asgari ücrete temmuzda ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.

Şimşek ile CHP kadroları bir araya gelebilecek

Özel'in tüm bu ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirterek, adaletli bir vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'in çalıştırılmasını teklif ettiği kaydedildi. Özel'in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

CHP inisiyatif almaya hazır

CHP kaynakları, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını, bu krizin 86 milyon vatandaşa maliyeti olduğunu belirterek üzerinde durulması gereken temel konunun bu maliyeti kimin karşılayacağı sorusu olduğunu belirtti. Kurmaylar; emeklilere, asgari ücretlilere zam yapılmayarak, tarım ürünlerine maliyetin altında alım fiyatları açıklanarak, krizin maliyetinin sadece yoksullara yüklenmesini, acı reçetenin dar gelirlilere ödetilmesini kabul etmediklerini vurguladı. Kaynaklar, ekonomik krizden mağdur olan toplum kesimlerinin yanlış politikalar nedeniyle daha fazla ezdirilmemesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını, bunun zemininin de TBMM olduğunu aktardı.

Özel: "Yeni anayasa toplumun beklentileri arasında yer almıyor"

CHP lideri Özel'in görüşmede; Gezi Davası, Sinan Ateş ve Tahir Elçi cinayetleri, Emine Şenyaşar'ın adalet taleplerini ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Özel görüşmede, yeni anayasa konusunun bugün yakıcı sorunlar yaşayan toplumun temel beklentileri arasında yer almadığını, bu konuda bir toplumsal mutabakat oluşması gerektiğine işaret ederek, yeni anayasa meselesinin tartışılması için önce mevcut Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyumun şart olduğuna ilişkin görüşlerini tekrarladığı öğrenildi.

Karşılıklı hediyeler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in aktardığına göre, Erdoğan tarafından CHP'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye edildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yine Erdoğan tarafından Tan'a; özel kutuda fincan takımı hediye edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye etti.

Görüşmede Türk kahvesi ve çay içildiği öğrenildi.

(BİTTİ)