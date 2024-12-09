Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Zalim Esed Rejimiyle Beraber Ülkemizde Mülteci Düşmanlığını Körükleyen Necis Zihniyet de Kaybetmiştir

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş manası anlaşılmamıştır" dedi. "Suriye istikrara kavuştukça inşallah, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır" diyen Cumhurbaşkanı, "Yığılmaları önlemek amacıyla Yayladağı hudut kapısının da geçişlere açıldığını" bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

" Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır... Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz.

Yüksek lisansta 4 bin lira olan miktarı 6 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 6 bin lira olan tutarı 9 bin liraya çıkardık."

"Ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş manası anlaşılmamıştır"

'Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulanan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz... Eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Ülkemizdeki muhalefetin son ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir.

Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş manası anlaşılmamıştır... Türkiye Suriye ihtilafının komşuluk hukukunun ve büyük devlet olmanın icabını harfiyen yerine getirmiştir.

"Suriye istikrara kavuştukça gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır"

Oy hesabıyla nefret söylemlerine başvuran ırkçı lümpenleri vatanını kaybetmiş yetim ve öksüzlere kin kusan vicdan fukaralarını sırf Meclis'te üç beş koltuk kapabilmek uğruna faşizmin en pespaye biçimine haftalarca sessiz kalanları ise önce Allah'a sonra haklarına girdikleri Suriyeli mazlumlara ve elbette mahşeri vicdana havale ediyorum... Zalim Esed rejimiyle beraber ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir.

Suriye istikrara kavuştukça inşallah, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır... Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı hudut kapısını da geçişlere açıyoruz.

Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini hapsettikleri cam fanustan çıksınlar. Dünyada ve bölgede olanlara kulak kabartsınlar. Bir kez olsun hadiseleri Ankara merkezli okumayı denesinler. Yoksa partilerini trajikomik duruma düşürmeye devam ederler.

"Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır"

Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değil, muarızıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor.

Bölücü örgütünün Suriye uzantısının kargaşayı fırsata çevirmeye dönük aşırı heveskar tutumunu da dikkatle takip ediyoruz... Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir. Türkiye, sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz"

Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçiriyoruz...Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz.

Uluslararası İzleme Araştırmalarında matematik ve fende 4. ve 8. sınıfta ülkemizin grafiği yükseliyor. Yeni eğitim modeli sayesinde iyileşme hızlanacaktır.

"Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor"

Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, ülkemiz ekonomisine ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum... Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum."