Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
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ORC Araştırma’nın Temmuz 2026’da İstanbul’da gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 1650 kişiyle yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34,1 ile zirvede yer alırken, yüzde 32,7 oy oranına ulaşan CHP takibini sürdürdü; DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" diye hitap ettiği İstanbul'da son seçim anketi sonuçları açıklandı. ORC Araştırma tarafından yapılan "İstanbul Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları ve zirvedeki başabaş yarış dikkat çekti.

1650 KİŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLDÜ

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1650 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle şu soru yöneltildi: "Bu pazar genel seçim olsa, İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?"

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA 

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,7 ile hemen arkasından takibini sürdürdü. İki parti arasındaki farkın kıl payı olması dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre partilerin İstanbul'daki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  1. AK Parti: %34,1
  2. CHP: %32,7
  3. DEM Parti: %8,1
  4. MHP: %5,9
  5. Zafer Partisi: %4,4
  6. İYİ Parti: %4,2
  7. Yeniden Refah Partisi: %2,7
  8. Büyük Birlik Partisi: %2,1
  9. TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,5
  10. Saadet Partisi: %1,2
  11. Diğer: %3,1

İşte ORC anketinin grafiği; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    çevir çevir ayni haberi sun dur 9 2 Yanıtla
  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    artık zor seçim kazanır herşey ateş pahası inmiyor fiyatlar 2029 gelsin görürüz %25 anca alır. 10 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Yarın CHP'nin anketinde de CHP birinci çıkar 4 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    İstanbul'u alırsa gelsin kupon arsalar. Umarım nasip olmaz. 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ısaac Herkes sizin gibi para odaklı oy vermiyo 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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