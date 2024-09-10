Kamu Kadrolarında Değişiklik İlanı - Son Dakika
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Kamu Kadrolarında Değişiklik İlanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, 10 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok kritik kurumu kapsıyor.

10.09.2024 00:47
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişikliğe gidildi.

10 Eylül 2024 Tarihli ve 32658 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024/307 sayılı karar ile "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ibaresi yer aldı.

Karara göre; Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün boş ve dolu kadrolarında değişiklik yapıldı.

Kaynak: ANKA

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