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Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
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Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe Asım Özdemir ismi verildi. Özdemir, Selçuk Bayraktar'ın vefat eden babasının adıydı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
09.01.2024 - 14:27,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9. torunu dünyaya geldi. Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocuğuna "Asım Özdemir" ismi verilirken, hastaneye giden Erdoğan torununun kulağına adını okudu.

9. TORUNA ASIM ÖZDEMİR İSMİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar - Selçuk Bayraktar

SELÇUK BAYRAKTAR'IN BABASININ İSMİ

Bebeğe Selçuk Bayraktar'ın 2021 yılında vefat eden babası Özdemir Bayraktar'ın isminin verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra- Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal- Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: bize ne bundan ??? Yanıtla 9 13
  • Serkan Basar: iyide bundan bizene ??? Yanıtla 6 3
  • Serkan Basar: varmı bize bir faydası ?? birazdan markete gidicem alacakmı bu haber evime erzak ??? Yanıtla 4 2
  • Ender Kervancıoğlu: IIIIIYYYYYYY Yanıtla 2 1
  • Necati Kaya: Sana ne olurmu. Hanedan genişliyor. 2 1
  • salihb: Ne kadar cebinizden çıkacak ona göre hesaplayın diye bilgilendirme yapıyorlar diye düşünüyorum Yanıtla 1 0

Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Emine Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

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