Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Teklifi

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunun yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Kılıç, "Eskiden, tarafsız ve bütün toplumu kucaklayan Cumhurbaşkanlığı anlayışının arkasında öngörülen bu Cumhurbaşkanına hakaret suçu maddesi, bugün partili ve siyasetle iç içe olan bir makama kalkan olarak kullanılıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçu düzenlemesinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle "acilen yürürlükten kaldırılması" gerektiğini belirtti. Kılıç, şunları söyledi:

"On değil, yüz değil, bin değil… On binlerce dava. Memlekette öğretmeninden öğrencisine, gazetecisinden sanatçısına, milletvekilinden parti liderine, 16 yaşındaki çocuktan, 78 yaşındaki kadına kadar yediden yetmişe on binlerce sanık Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanıyor. Artık yeter! Her kürsüye çıktığında AKP Genel Başkanı sıfatıyla kendisinden olmayan herkesi dışlayıcı, ötekileştirici söylemlerle isnat eden, muhalefete demediğini bırakmayan Cumhurbaşkanına yanıt vermek de O'nu icraatları üzerinden eleştirmek de suç.

"Aykırı olan maddenin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz"

1961 Anayasası'ndan bu yana, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilirdi çünkü Cumhurbaşkanı, tüm toplumu kucaklayan, tarafsız bir makam olarak görülürdü. Ancak 2017'deki Anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı seçilen kişi artık hem bir siyasi partinin genel başkanı hem de yürütmenin başıdır. Yani aktif siyasetin tam merkezinde yer alan bir siyasetçidir. Eskiden, tarafsız ve bütün toplumu kucaklayan Cumhurbaşkanlığı anlayışının arkasında öngörülen bu Cumhurbaşkanına hakaret suçu maddesi, bugün partili ve siyasetle iç içe olan bir makama kalkan olarak kullanılıyor. Siyasallaşmış yargının sonucunda; gözaltılar 'gözünün üstünde kaş var' seviyesine kadar indi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda çok net bir tavır aldı. 'Hiçbir devlet başkanına, eleştirilere karşı özel bir koruma sağlanamaz' dedi. Hatta Türkiye'ye açıkça 'bu maddeyi değiştirin' çağrısında bulundu. Ancak biz, TCK'nın 299. maddesiyle eleştiri özgürlüğümüzü daraltmaya devam ediyoruz. Bugün TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, ifade özgürlüğümüzü boğan, eleştiriyi suç haline getiren bu anti demokratik, Anayasaya ve Avrupa insan hakları sözleşmesine aykırı olan maddenin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz."

"Dava dosyaları kapsamında binlerce kişi mahkum edilmiştir"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanlığı'na sunduğu Kanun Teklifi'nin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Anayasa değişikliği öncesinde ender uygulamalarla karşımıza çıkan Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi, Anayasa değişikliği sonrası suiistimal edilmiştir. Sayısı on binlerle ifade edilen dava dosyaları kapsamında binlerce kişi mahkum edilmiştir. Geniş toplum kesimleri nezdinde ifade özgürlüğünü boğacak kadar kapsamlı uygulanan bu madde ile siyasal iktidarın bizzat kendisi haline gelmiş bir cumhurbaşkanlığı makamı hukuk sistemi üzerinden korunmaya çalışılmış, eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi 'hakaret lehine' yargısal bir sopa olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu, AİHS'nin 10. maddesine ve Anayasa'nın 26. ve 90. maddelerine açıkça aykırıdır. İş bu kanun teklifiyle, söz konusu düzenleme ilga edilmekte ve mevzuatın Anayasa'ya ve AİHS'ne uygunluğu sağlanmaktadır."