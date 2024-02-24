Cumhurbaşkanına keman çalan kız: "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu"
DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli ziyareti esnasında yolda elindeki kemanı görerek otobüsüne aldığı Ecrin Gülçin Polatlı, "Çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitinginin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent turu atarak vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Caddesi üzerinde halkı selamlamaya devam ederken, yol kenarında kemanını çalan 12 yaşındaki Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Ecrin Gülçin Polatlı'yı görünce otobüsün durmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'yı otobüsüne davet ederek keman çalan öğrenciye eşlik etti. 6. sınıf öğrencisi Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önce Samanyolu adlı şarkıyı ardından ise Çanakkale türküsünü kemanıyla çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ecrin Gülçin Polatlı'nın çaldığı eserlere eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.
"Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ut çalma tavsiyesinde de bulunduğu Ecrin Gülçin Polatlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Ben kemanımı alıp Cumhurbaşkanının geçeceği güzergaha gittim. Cumhurbaşkanının otobüsünün geldiği sırada annem bana kemanımı çıkartmamı söyledi. Cumhurbaşkanımız kemanı görüp durdu. Otobüsün içerisine girip kemanımı çaldım. İlk önce Samanyolu parçasını çaldım. Onu çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu. Sonra Çanakkale türküsünü çaldım. Çanakkale türküsünü çalarken Cumhurbaşkanımız bana eşlik etti. Cumhurbaşkanımızı karşımda canlı canlı görmek tuhaftı. Ben onun mitinglerine gidiyordum ama daha önce tanışmak nasip olmadı. İlk önce bana kaç yıldır keman çaldığımı daha sonra kaç kardeş olduğumuzu sordu. Ut çalmamı tavsiye ederek 'Kemanın yanında udu da çalmanı çok isterim' dedi. Nasip olursa ut çalmayı da öğreneceğim" dedi.
Cumhurbaşkanını ağabeyinin düğününe davet etti
Kendisine eğitim veren öğretmenlerine ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosuna teşekkür eden Polatlı, Ağustos ayında ağabeyinin düğünün olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın onların düğününe gelirse çok sevinirim. Ben keman çalarım cumhurbaşkanı da eşlik eder" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında yol güzergahında keman çalarken karşılaştığı Polatlı'yı Cumhurbaşkanlığı otobüsüne davet etmiş, öğrencinin kemanı ile çaldığı Çanakkale türküsüne sesiyle eşlik ederek keyifli bir müzik sohbet gerçekleştirmişti. Keman çalan Polatlı'ya ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye eden Erdoğan, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgiler almıştı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanına keman çalan kız: 'Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu' - Son Dakika
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanarak Cinayet Büro Amirliğin'e getirilen şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
13 yıl önce inşaatına başlanan Çukurova Havalimanı'nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu; ancak açılış yine gerçekleşmedi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidara yüklenerek "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar" dedi.
Başarılı şarkıcı Hatice, 2003 yılında kaybettiği eşi Güney Aydan için yazdığı ancak yaşadığı büyük acıdan dolayı okuyamadığı şarkısını 21 yıl sonra seslendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?