Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan'da verecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan'da verecek

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan\'da verecek

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

18.04.2025 17:32
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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel Türk müziğini yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla geçen yıl çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yaklaşık 1000 aday arasında yapılan yetenek taramaları sonucu 250 çocuğun seçilmesiyle ekim ayında kuruldu.

8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayrıldı.

Çocuklar, enstrüman bazında oluşturulan keman, bağlama, ud, klarnet, kemençe, kanun, ney, ritim, yan flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas sınıflarıyla geçen yıl kasım ayında eğitimlere başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar liselerinden 50 koordinatör, eğitmen ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu 2 tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitim alıyor.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası

Geleneksel müzik ve çalgıları yaşatmayı amaçlayan ve evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 bakanlık ve 2 üniversitenin işbirliğiyle, Türk Telekom'un destekleriyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, bir yandan kadim Türk kültürünün ezgilerini gelecek nesillere aktarmayı bir yandan da müzik yoluyla çocukların duygusal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini Hülya Kazan'ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan'da 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

"Belki de dünyadaki ilk örneklerden biri"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışması Fecir Alptekin, orkestra ve koroya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun kuruluşuyla kutlayacaklarını söyledi.

Çok heyecanlı olduklarını ifade eden Alptekin, bu orkestra ve koronun dünyadaki ilk örneklerden biri olabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı çatısı altında 4 bakanlığın, üniversitelerin, konservatuvarların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların işbirliğindeki çalışmaların bir yıldır sürdüğünü kaydeden Alptekin, çocukların kendilerinden daha çok heyecanlı olduklarını bildirdi.

Orkestra ve koronun ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet erkanının katıldığı programda vereceğini belirten Alptekin, çocukların ilk konserindeki heyecanlarının mazur görülmesini istedi.

Orkestra ve koro için seçmelerin geçen yıl ekim ayında gerçekleştirildiğini ifade eden Alptekin, "Bir yıldır çalışıyoruz. Gerçekten hem hocalarımız hem çocuklar hafta sonu cumartesi, pazar demeden özel zamanlarından feragat edip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eğitimlere geldiler. Güzel ve yerli eserlerin ağırlıklı olduğu bir repertuvar hazırlandı. Zaten orkestramızın, koromuzun kuruluş amacı da daha çok kendi milli müziğimizin, milli enstrümanlarımızın yaşatılmasıydı. Bu doğrultuda oluşan repertuvarla minicik çocuklarımız büyük heyecanlarıyla ilk kez sahnede olacaklar." diye konuştu.

"Çocukların heyecanını paylaşmak çok özel"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünü Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun ilk konseriyle karşılayacak olmanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken bir yandan da "fırsat eşitliği" ve "herkes için erişilebilirlik" ilkelerini odaklarına alarak sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarını dile getiren Önal, "Türkiye'ye değer" anlayışıyla eğitimden çevreye, spordan sanata birçok alanda projeler yürüttüklerini, sürdürülebilir kalkınmaya destek olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'na desteklerinin de bu anlayışın bir ürünü olduğunu söyledi.

Önal, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sanata erişimine ve gelişimine katkı sağlayacak bu projenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizim için devletin temelini oluşturan önemli unsurlardan biri milli kültürdür. Bu projeyle kültürel mirasımıza ve milli değerlerimize sahip çıkan çocuklarımızın ülkemizi daha da ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde hayata geçen böylesine anlamlı bir projede katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Orkestra ve koroda yer alan bazı çocuklar da konser verecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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