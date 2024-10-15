Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının...

15.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının yer aldığını bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, Kurulun ana gündeminde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler, bunları bertaraf etmek için alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının yer aldığını bildiren Altun, son günlerde milleti sarsan olumsuz olayların temelinde, gençlerin dijital mecralarla medyadan etkilenmesinin, ailelerin gençlerle sağlıklı iletişim eksikliğinin ve gençlerin sosyal medyanın etkisiyle ailelerinden hızla kopmaya başlamasının yattığının belirtildiğini kaydetti.

Fahrettin Altun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıda, suçu teşvik eden ve suça özendiren televizyon programları, diziler ile sosyal medya içeriklerinin aile kurumuna zarar verdiği, mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığı ve yeni adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi, son dönemde bazı medya organlarının reyting kaygısıyla basın ilkelerini umursamayan, son derece sorunlu bir yayın politikası izlemesinin, habercilik adına mağdurların tekrar tekrar mağdur edilmesinin oluşturduğu problemler ele alındı.

Cinayet vakalarının insanların ailecek ekran başında olduğu saatlerde en ince ayrıntısına kadar anlatılmasının, meselenin sosyal öğrenme boyutunun göz ardı edilmesinin mahzurları ortaya konarak, RTÜK'ün bu konuları daha hassas biçimde ele alması gerektiği değerlendirildi. Toplantıda sosyal medyada gençler başta olmak üzere toplumun tamamını ve özellikle aile kurumunu hedef alan içeriklerin son zamanlarda artış gösterdiği, oradaki tehlikenin kontrol altına alınmamasının telafisi imkansız sosyal zararlara yol açabileceği belirtildi."

"Ailenin korunması için gereken tedbirler değerlendirildi"

Toplantıda, ailelerin korunması, gençleri olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele amacıyla çok daha kapsamlı bir sosyal medya düzenlemesi yapılması gerektiğinin ifade edildiğini bildiren Altun, "Ailelerin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin vizyon belgesinde yer alan, küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları ile ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığının artırılması başlıkları ile özetlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılacaklar da toplantıda gündeme geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki doğum hızının 1965'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği, bunun toplum için çok boyutlu bir beka tehlikesini oluşturabileceğinin ifade edildiğini belirten Altun, bu husus çerçevesinde ailelerin korunması ve devamlılığının sağlanması için acilen alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiğini kaydetti.

Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Kaynak: AA

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Politika, Güvenlik, Güncel, Medya, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi
22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 00:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.