Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yalanlama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi\'nden Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayımladığı bültenle İsrail ile ilişkilere dair çıkan iddiaları yalanladı. Ayrıca, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bakan sarayları ve Suriyeli bir ailenin çocuğunu evlendirdiği iddiaları da asılsız olduğu belirtildi. Bültende, sosyal medyada provokasyon amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekildi.

05.04.2024 18:37
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 121 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, İsrail basın yayın organlarında yer alan, "Üst düzey Türk yetkililer, 'İsrail ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz' mesajı gönderdi." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına ilişkin Türkiye'nin haklı tepkilerine binaen Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Geçici Maslahatgüzarının 25 Mart 2024'te İsrail Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüşme bu vesileyle gerçekleşmiş olup İsrail basını tarafından ortaya atılan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye iddia edildiği gibi 'iki ülkenin büyükelçileri karşılıklı olarak geri dönmeli' yönünde bir teklifte bulunmamıştır. Türkiye, her vesileyle ve her düzeyde İsrail'in Gazze'deki masum Filistinlilere yönelik insanlık dışı katliamlarına karşı çıkmış ve eleştirmekten çekinmemiştir. Ayrıca Filistin davasını bir insanlık ve adalet meselesi olarak görmekte olup, bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 9 adet bakan sarayı da nihayet bitti. Bakanlarımızdan isteyenler aileleri ile birlikte bu yaz çok rahat bir tatil geçirebilecekler." iddiası yalanlandı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan misafirhanelerin, devlet kurumları tarafından hazırlanan etkinlik, seminer ve konferanslara ev sahipliği yaptığı belirtilen bültende, deprem döneminde depremzedeleri ağırlayan bu tesislerin, iddia edildiği gibi kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, " Gaziantep'te yaşayan Suriyeli bir aile, 8 yaşındaki çocuklarını evlendirdi" iddiasının da asılsız olduğu belirtildi.

İddiaya konu görüntülerin, 2023'ten beri farklı iddialarla farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığının tespit edildiği aktarılan bültende, incelemeler sonucunda, görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğu ve Türkiye ile bir ilgisinin bulunmadığının belirlendiği ifade edildi. Bültende, "Sosyal medyada provokasyon amacıyla yürütülen organize dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

Anayasada, "Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar." düzenlemesiyle seçme hakkının istisnalarının gösterildiği anımsatılarak, polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin oy kullanabildiğine işaret edildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanmasının manipüle edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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