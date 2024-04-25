Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul\'un tanıtımına katkı sağlıyor

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024), Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

25.04.2024 14:43
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Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024), Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet turunun Bodrum- Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabının startında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıla göre daha üst kategoride bir tur gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bisikletlilerin büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Müftüoğlu, her gün birincinin ve etaplardaki sprinterlerin değiştiğini dile getirdi.

Turun en önemli özelliklerinden birinin çok teknik parkurlardan meydana gelmesi olduğuna dikkati çeken Müftüoğlu, "Ana yolların dışına çıkarak köy yollarından, doğanın içinden geçerek ülkemizin görünmeyen yerlerini göstermek adına da bir tur yapıyoruz." dedi.

Programda ilk dört günün geride kaldığını vurgulayan Müftüoğlu, "Dün Marmaris-Bodrum etabı gerçekten harika mücadeleye sahne oldu. Sonuç olarak organizasyonuyla sporcusuyla ve tanıtımıyla çok özel bir durum. Pazar günü İstanbul'da Sultanahmet'te turumuz sona erecek. Ülkemizin önemli dört büyük turizm ili var. Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul. Bu dört ilde tanıtıma çok önem verdiğimiz bir tur yapıyoruz." diye konuştu.

Müftüoğlu, yarışlarda üst seviyede takımlardan üst seviye sporcuların yer aldığını vurguladı.

Bisiklet kültürünün Türkiye'de farklı bir boyuta ulaştığına da değinen Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük bir organizasyonun, tanıtımın ve başarının geldiği bir bisiklet sporu yaşıyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünyada önemli dereceler aldık. Tarihi dereceler aldık. Avrupa'da hem gümüş hem bronz madalyamız var. Dünyada derecelerimiz var. Bisiklet ailesi olarak farklı bir yolda olimpiyat hedefiyle yürüyoruz."

"Bölgemizi ve Türkiye'mizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen yarışlara ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda sporcunun katıldığını dile getirdi.

Bisikletçilerle değişik ülkelerden gelenlerin Türkiye'yi keşfetme ve yeniden ziyaret etme fırsatı yakaladığını anlatan Mandalinci, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çok önemsiyoruz. Seneye de inşallah 60. yılında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na verdiğimiz katkıları artıracağız. Bu etkinlikle bölgemizi ve Türkiye'mizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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