Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Aydın'da Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Aydın'da Coşkuyla Devam Ediyor

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Aydın\'da Coşkuyla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Moğollar grubu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile büyük bir etkinlik düzenledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılına vurgu yaptı.

29.10.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Moğollar grubu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, onun izinde aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Moğollar grubu vatandaşlar ile buluştu. Aytepe Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Gece sonunda yurttaşları, sanatçıları ve orkestrayı ayakta alkışladı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Saatçı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci katıldı. Başkan Çerçioğlu, İl Başkanı Saatçı ve ilçe belediye başkanlarının birlikte oynadığı zeybek, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

"Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşı kutlu olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, onun izinde aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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