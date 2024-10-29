Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor... Çankaya Belediye Başkanı Güner: Cumhuriyetimizin Bekçisi Olacağımızı Buradan Bir Kez Daha Haykırıyorum

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Çayyolu Atapark'ta düzenlediği Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlama etkinliğinde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Cumhuriyetimizi eski şanlı günlerindeki gibi yine sokaklarda meydanlarda stadyumlarda bugünden daha da coşkuyla kutlayacağız ve her türlü saldırı girişimine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinin takipçisi olmaktan bir adım geriye durmayacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çayyolu Atapark'ta kutlama programı düzenledi. Program kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa CHP Çayyolu Şubesi, ADD Çayyolu Şubesi, ÇYDD Çayyolu Şubesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Çayyolu Şubesi, eski CHP milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyet; çocuklarımızın geleceği umutla bakmasıdır, kadınların sokakta güvenle yürümesi, 780 bin kilometrekarede tüm yurttaşlarımızın refah ve barış içerisinde yaşamasıdır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Güner, şöyle konuştu:

"Çok kısa bir süre önce Ankaramızda TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyor, terörden medet uman tüm güçlere buradan bir kez daha haykırıyoruz; teröre şiddete asla teslim olmayacağız. Evet bugün çok iyi koşullar içerisinde değiliz. Güvenlikten ekonomiye, istihdamdan kültür sanata siyasete, hayatın pek çok alanında çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Ama bu bizim umutlarımızı yitirmemize, bizim gardımızı geri düşürmemize, bizim umutsuzluğa ve mutsuzluğa haps olmamıza sebep değil. Çünkü 105 yıl önce 19 mayıs 1919'da yıkık bir ülkede silahı olmayan insan gücü harap düşmüş yıllar yılı süren savaşlar sonunda tarımı, sanayisi hayatın her alanında geriye düşmüş bir milletten yedi düvele karşı zorda kaldığında istiklali ve bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde nasıl küllerinden yeniden doğup nasıl destanlığa yazdığını gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şanlı bir tarihe sahibiz. O tarihe o mirasa layık olmak için bugün bizler de gelecekten her zaman umutluyuz inançlıyız ve kararlıyız.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin takipçisi olmaktan bir adım geriye durmayacağız"

19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi örgütleyen devamında 23 nisan 1920'de demokrasinin temellerini atan Meclis hakimiyetini hayata geçiren. Ardından 30 Ağustos 1922'de 7 düvele karşı şanlı bir zafer kazanan ve 29 Ekim 1923'te de bu zaferi Cumhuriyet'le taçlandırıp yeni yönetimi kuran bir tarihi mirasa sahibiz. Cumhuriyet sadece milletin hakimiyeti milletin egemenliği halkın egemenliği olarak tanımlanabilir diye konuşursak burada eksik söylemiş oluruz. Bizim açımızdan Cumhuriyet aynı zamanda Medeni Kanun'dur, aynı zamanda kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesidir, şapka devrimidir ve ardı sıra gelen pek çok devrim. Çünkü Cumhuriyet'i kuran kadrolar aynı zamanda yapacakları devrime de Cumhuriyet dayanak kıldılar halkın egemenliğini dayanak kıldılar ve devrimleri bu güçle gerçekleştirdiler. Bugün Cumhuriyet çocuklarımızın geleceği umutla bakmasıdır, kadınların sokakta güvenle yürümesi, 780 bin kilometrekarede tüm yurttaşlarımızın refah ve barış içerisinde yaşamasıdır Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 101. yılında daha nice bayramlarda hep birlikte buluşacağız. Cumhuriyetimizi eski şanlı günlerindeki gibi yine sokaklarda meydanlarda stadyumlarda bugünden daha da coşkuyla kutlayacağız ve her türlü saldırıya her türlü girişime karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde onun devrimlerinin takipçisi olmaktan bir adım geriye durmayacağız. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin bekçisi olacağımızı ilelebet yaşatacağımızı sizlerin adına buradan bir kez daha haykırıyorum. Yaşasın Cumhuriyet iyi ki Cumhuriyet ilelebet Cumhuriyet diyorum sağ olun var olun."