Cumhuriyete Doğru Tiyatro Oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İzleyiciyle Buluştu - Son Dakika
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Cumhuriyete Doğru Tiyatro Oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İzleyiciyle Buluştu

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında sahneye konulan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. Oyun, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıyor ve Türk siyasi hayatına da iz bırakacağı düşünülüyor. Oyun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci tarafından da izlendi.

05.06.2024 02:18
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında sahneye konulan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. 40'ıncı kez sahnelenen oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında MEB tarafından hazırlanan, Bora Severcan'ın hem yazıp hem yönettiği 'Cumhuriyete Doğru' adlı tiyatro oyunu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluştu. 400 kişilik kadrosuyla Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de vatandaşlarla birlikte izledi.

Bugüne kadar 30 farklı ilde sahnelenen ve 40'ıncı kez izleyiciyle buluşan oyuna öğretmenlerden ve profesyonel müzisyenlerden oluşan orkestra ve koro eşlik etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Türk milletinin desteğiyle başlattığı Milli Mücadele'nin destansı hikayesini anlatan oyunda izleyiciler, Hamdullah Suphi rolündeki oyuncu tarafından 10 kıtası okunan İstiklal Marşı'nı ayağa kalkarak dinledi.

"OYUN TÜRK SİYASİ HAYATINA İZ BIRAKACAK"

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir temalı oyunun bitmesinin ardından konuşan Bakan Yusuf Tekin, oyunu birkaç kez izlediğini belirterek, "Söyleyecek söz yok değil. Nereden baksam yaklaşık 4 ve 4.5 buçuk yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundur. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak, bundan yüzde yüz eminim. Çünkü bizi millet yapan değerleri üzerinde hemfikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilirdi. Bu oyunun aynı zamanda Türk siyasi hayatında da bir çığır açacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Ama bu ekranda gördüğümüz sanatçıları lütfen rica ediyorum. Çok kuvvetli bir alkışla alkışlayalım. Eğer bu oyun 40 ilde veya daha doğrusu 40 defa sahnelendiyse eğer, bu arkadaşların ciddi fedakarlığı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunan Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bize bu geceyi ayıran sevgili organizatörümüz Murat Aksu'ya da teşekkür ederiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasının ardından başrol oyuncularıyla birlikte seyirciyi selamladı.

OYUNUN KONUSU

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediyor.

Cumhuriyete Doğru Tiyatro Oyunu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu\'nda İzleyiciyle Buluştu
Kaynak: DHA

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