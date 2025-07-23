Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Erzurum'da - Son Dakika
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Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması Erzurum'da

23.07.2025 17:14
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Erzurum'da düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet'in kurucu şehirleri bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın ticaret ve sanayi odası temsilcileri, Erzurum'da bir araya gelerek "birliktelik" mesajı verdi.

Erzurum Vali Vekili ve Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda, Cumhuriyet'i kuran şehirlerin temsilcilerini kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle geçmişten bugüne ışık tutan Erzurum'un, bir kez daha kıymetli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Çelik, katılımcılara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum, Samsun, Sivas ve Amasya'nın bir duruşun, direnişin ve dirilişin sembolü olduğunu belirterek "Bu şehirler işgale karşı imanla ayağa kalkmış, Cumhuriyet'in yol haritasını çizmiş, ecdadın emanetine canı pahasına sahip çıkmış kutlu şehirlerdir. İşte biz bu mukaddes topraklarda sadece geçmiş değil, aynı zamanda da geleceğe yön vermek zorundayız. Biliyoruz ki geçmişe sırt dönenler, geleceğini inşa edemez." dedi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın da Erzurum Kongresi'nin önemine vurgu yaparak "Erzurum Kongresi ilk meclis, ilk hükümet, milli egemenlik, tam bağımsızlık, milli sınırlar ve ulusal devlet demek. ya İstiklal ya ölüm demek, milli lider yani Mustafa Kemal Atatürk demek." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turan Yıldırım da konuşma yaparak anlamlı buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum ile Amasya "kardeş oda" oldu

Program kapsamında Prof. Dr. Firdevs Temizgüney, katılımcılara "Erzurum Kongresi ve Cumhuriyete Giden Süreç" konulu söyleşi yaptı.

Daha sonra Erzurum ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odaları, düzenlenen imza töreniyle "kardeş oda" ilan edildi.

Toplantıya AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, kurum temsilcileri, iş insanları ve oda üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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