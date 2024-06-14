D 100 Karayolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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D 100 Karayolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

Bayram tatili dolayısıyla D 100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'ne geçişte kullanılan yolun bazı bölümlerinde iki şeritli yolun tamamen araçlarla kaplandığı görülüyor. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

14.06.2024 17:23
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D 100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp, İran sınırında yer alan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar uzanan yolda tatilcilerin yolculuğu başladı.

İstanbul'dan özellikle Karadeniz Bölgesi'ne geçişte kullanılan D 100 kara yolunun Osmancık sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İki şeritli yolun yer yer iki şeridinin de araçlarla kaplandığı görülüyor.

Karadeniz istikametine yoğunluk yaşanan yolda polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Yolda yaşanan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D 100 Karayolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: D 100 Karayolunda Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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