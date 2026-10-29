Dakar 2026 öncesi Khaby Lame genç sporculara kazanmaya odaklanmama tavsiyesi verdi - Son Dakika
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Dakar 2026 öncesi Khaby Lame genç sporculara kazanmaya odaklanmama tavsiyesi verdi

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Dakar 2026 öncesi Khaby Lame genç sporculara kazanmaya odaklanmama tavsiyesi verdi
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Dakar 2026 öncesi Khaby Lame genç sporculara kazanmaya odaklanmama tavsiyesi verdi
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Dakar 2026 öncesi Olimpiyat Köyü'nü ziyaret eden Olimpiyat Elçisi Khaby Lame, genç sporculara yalnızca kazanmaya odaklanmamalarını ve yolculuğun tadını çıkarmalarını önerdi. Lame, Senegal'in ev sahipliği yapacağı olimpiyattan gurur duyduğunu belirtti.

Senegal'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları (Dakar 2026) öncesi Olimpiyat Elçisi Khabane Lame (Khaby Lame), Olimpiyat Köyü'nü ziyaret etti.

Lame, Afrika Basketbol Ligi (BAL) Başkanı Amadou Gallo Fall, milli sporcu Saly Sarr, çevre aktivisti Abdou Toure, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Senegal'i temsil eden yüzücü Oumy Diop, Diamniadio'daki Olimpiyat Köyü'nü ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Olimpiyat oyunları öncesinde genç sporculara yalnızca kazanmaya odaklanmamaları tavsiyesinde bulunan Lame "Hayallerinize inanmaktan vazgeçmeyin ancak hayallerinize aşırı saplantılı hale gelmeyin, o hayallere doğru yürüdüğünüz yolculuğun da tadını çıkarın." dedi.

Aynı zamanda TikTok'ta 163 milyon takipçiyle dünyanın en fazla takip edilen ismi olan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Lame, köydeki atmosferden ve genç sporcuların enerjisinden etkilendiğini belirterek, sporcuların gözlerindeki kazanma arzusuna şahit olduğunu söyledi.

Genç atletlere tavsiyelerde bulunan Lame, "Tüm bu genç sporcuları burada görmek muazzam. Hepsi kazanmak istiyor ancak onlara sadece kazanmayı düşünmemelerini, burada yer almanın ve eğlenmenin de tadını çıkarmalarını söyledim. Tabii ki kaybetme zihniyetine de kapılmamak gerek. Bu çocukların çok çalışmasını ve madalya mücadelesini görmek için sabırsızlanıyorum. Madalya kazanamasalar bile sorun değil. Önemli olan peşinen kaybetme psikolojisiyle hareket etmemek." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlara ülkemin ev sahipliği yapması gurur kaynağı"

Lame, dünyanın dört bir yanındaki gençlere ve özellikle Afrikalılara seslenerek, "Bizi izleyen tüm Afrikalılara ve dünyadaki herkese sesleniyorum: Hayallerinize inanmaktan vazgeçmeyin ancak hayallerinize aşırı saplantılı hale gelmeyin, o hayallere doğru yürüdüğünüz yolculuğun da tadını çıkarın." diye konuştu.

Doğduğu topraklara dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü fenomen, şunları kaydetti:

"Senegalli olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ülkemin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan onur duyuyorum ve bu sadece bir başlangıç. Senegal'in ne kadar güzel bir ülke olduğunu, burada ne kadar çok fırsat bulunduğunu ve neler başarabileceğimizi tüm dünyaya göstermek istiyorum. Afrika kıtasında ilk kez düzenlenecek bir Olimpiyat organizasyonuna ülkemin ev sahipliği yapması benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı."

Olimpiyat Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry de yerleşkeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hazırlıkları yerinde denetleyen Coventry, farklı ülkelerden gelen genç atletlerle sohbet ederek organizasyon sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'den de 34 sporcu katılıyor

Dakar 2026, Dakar'ın yanı sıra yeni idari kent Diamniadio ve kıyı turizmi kenti Saly olmak üzere üç ana bölgedeki 8 tesiste gerçekleştirilecek.

Olimpiyat tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcu sayısının eşitlendiği, tam cinsiyet eşitliğinin uygulanacağı Dakar 2026'da, yaklaşık 200 ülkeden 15-18 yaş grubundaki 2 bin 700 sporcu madalya için mücadele edecek.

Programda temel branşların yanı sıra breakdans, kaykay, wushu ve beyzbol5 dahil 35 spor disiplini yer alıyor. Mülteci Olimpik Takımı da Gençlik Olimpiyatları tarihinde ilk kez Dakar'da yarışacak.

Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'na Türkiye'den de 16 dalda 34 sporcu katılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2022'den 2026'ya ertelenen şampiyona, Afrika'nın organizasyon gücünü ve Senegal'in "Teranga" (misafirperverlik) geleneğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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