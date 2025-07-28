Daltonlar Üyesi Türkiye'ye İade Edildi

HAKKINDA kırmızı bülten kararı bulunan ve Gürcistan 'da 2023'te yakalanarak tutuklanan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye 'ye iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; 'Daltonlar' suç örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın, 12 Ocak 2022'de Avcılar'da bir iş yerinin kurşunlanması, 14 Ekim 2022'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi önünde 3 kişinin silahla yaralanması olaylarına karıştığının tespit edildiği belirtildi. Bu suçlamalar üzerine hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Aydın'ın, 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı, 28 Temmuz 2025 tarihinde ise Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. Şüpheli hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenildi.