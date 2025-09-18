Damla Sulama ile Çeltik Üretiminde Su Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Damla Sulama ile Çeltik Üretiminde Su Tasarrufu

Damla Sulama ile Çeltik Üretiminde Su Tasarrufu
18.09.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Üniversitesi, damla sulama ile çeltik üretiminde su tüketimini yüzde 50 azaltmayı başardı.

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, çeltik üretiminde damla sulama yöntemiyle yaptığı denemede, su tüketimini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltırken, hastalık ve yabancı ot sorunlarının da önüne geçti. Geleneksel tava yönteminde, 1 hektarlık alanda 10 ila 15 bin metreküp arasında su kullanılırken, damla sulama sistemiyle yetiştirilen çeltik için bu miktar 6 bin metreküpe düştü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Taş, pandemi döneminde artan kuraklık sorununu gözlemleyip, su tüketimi yüksek olan buğday, çeltik ve ayçiçeği gibi ürünlerin daha az suyla da verimli yetiştirilebilmesi gerektiği düşüncesine odaklandı. Bu fikir doğrultusunda kısa süre önce somut adımlar atan Prof. Dr. Taş, fakültenin araştırma alanında 7 farklı çeltik çeşidini küçük bir alana ekti. Geleneksel olarak çeltik üretiminde kullanılan 'tava' sistemi yerine modern damla sulama yöntemini uygulayan Taş, su kullanımını yarı yarıya azaltırken, geleneksel yöntemlerle sağlanan verime yakın sonuçlar elde etti. Çeltiğin önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taş, "Bizim tarlada 'çeltik', markette ise 'pirinç' dediğimiz ürün, dünya nüfusunun üçte birinin temel besini. B1, B2, B3, B6 vitaminleri ile fosfor, demir, magnezyum içeriyor. Karbonhidrat oranı yüksek, sindirimi de kolay bir besin. Ayrıca glüten içermediği için çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için çok önemli" diye konuştu.

'DAMLA SULAMADA SÜRECİ TAMAMEN KONTROL EDEBİLİYORUZ'

Çeltik üretiminde damla sulama yöntemiyle yapılan denemede, su tüketimi yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılırken, hastalık ve yabancı ot sorunlarının da önüne geçildi. Geleneksel tava yönteminde, 1 hektarlık alanda 10 ila 15 bin metreküp arasında su kullanılırken, damla sulama sistemiyle yetiştirilen çeltik için bu miktar 6 bin metreküpe düşerken, geleneksel çeltik üretimi ve araştırmalar doğrultusunda denenmeye başlayan üretim tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Birol Taş, şunları söyledi:

"Çeltik geleneksel olarak 'tava' usulüyle, yani setlerle çevrili, suyla kaplı tarlalarda yetiştiriliyor. Ama artan kuraklık nedeniyle, suyu daha verimli kullanmamız şart. Biz de çeltiği damla sulama yöntemiyle denedik. Fakültemizin araştırma alanında, bölgemizdeki 7 farklı çeltik çeşidiyle bu çalışmayı yürüttük. Normalde tava usulünde 10-15 bin metreküp su harcanırken, biz 6 bin 200 metreküp kullandık. Yani ciddi bir tasarruf sağladık. Ayrıca klasik yöntemde, sık görülen hastalık ve yabancı ot sorunları yüzünden ilaçlama gerekirken, damla sulamada buna ihtiyaç duymadık. Gübreyi de doğrudan damla sistemiyle verdik, böylece bitki çok daha verimli yararlandı. Şu an verim, klasik yönteme göre yüzde 10-15 düşük görünüyor. Ancak bunun, çalışmaların yeni olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde aynı verimi, hatta daha fazlasını yakalayacağımıza inanıyoruz. Damla sulamada süreci tamamen kontrol edebildiğimiz için, avantajımız büyük. İleride çiftçilere damla sulamaya uygun çeşitleri önermeyi planlıyoruz."

'ÇİFTÇİLERİN EN MEMNUN OLDUĞU ÇEŞİTLERİ SEÇTİK'

Ön denemelerden elde edilen net sonuçlarla TÜBİTAK projelerine başvuracaklarını belirten Prof. Dr. Taş, "İleride daha fazla çeşit ve akıllı sulama sistemleriyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu fikir pandemi döneminde doğdu. İnsanlar evlerine kapanmışken kuraklığın arttığını, buğday, çeltik ve ayçiçeği gibi ürünlerin ne kadar kritik olduğunu gördük. 'Bu kadar su tüketen bitkileri daha az suyla yetiştirebilir miyiz' diye düşündük. Avrupa'da bu çalışmalar, 5 yıl önce başlamış, biz de hemen hemen eş zamanlı sayılırız. Türkiye'de de farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmalar sürüyor. Dayanıklı çeltik çeşitlerini damla sulama ile birleştirebilirsek, büyük bir başarı olacak. Bizim çalışmamızın diğerlerinden farkı, bölgemizde yetişen 7 farklı çeltik çeşidini esas almamız. Çiftçilerin en çok memnun olduğu çeşitleri seçtik. Çünkü ileride onlara bu çeşitleri önermeyi hedefliyoruz. Amacımız, çiftçiye bu sistemi en basit şekilde kabul ettirmekti. Toprak altından damla sulama sistemi de kullanılabilirdi ama bu yöntem maliyetli olduğundan çiftçilerin karşılaması zordur. Biz, mısır veya çilekte kullanılan tesisatı kurarak çeltiğin de aynı şekilde yetiştirilebileceğini göstermek istedik. Yani çiftçinin kafasında soru işareti bırakmayacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

'BİTKİNİN SU STRESİ YAŞAMAMASINI SAĞLADIK'

Damla sulamanın tarım sektörü için önemini vurgulayan Prof. Dr. Taş, "Su kaynakları giderek azalıyor ve tarım, dünyadaki suyun yüzde 80'ini kullanıyor. Bu nedenle suyu en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Su, yaşam demektir. Su olmadan üretim de olmaz. Çeltik yetiştiriciliğinde damla sulamada, özellikle 3 kritik dönem vardır; tohumun çimlenmesi, sapa kalkma-kardeşlenme dönemi ve başak bağlama evresi. Bu dönemlerde su eksikliği verimi düşürür. Biz de sulama sıklığını artırarak, bitkinin su stresi yaşamamasını sağladık. Toprak nemini dikkate alıp, sürekli su ve besin desteği verdik, böylece başakların daha dolgun olmasını sağladık. Dünya çapındaki araştırmalar, çeltiğin sürekli su altında kalmasının risklerini ortaya koyuyor. Kök hastalıkları artıyor, toprakta tuzlulaşma oluyor ve zamanla o arazilerde tarım yapılamaz hale geliyor. Bizim uygulamamız bu sorunların önüne geçiyor. Hastalık ve zararlıları sıfıra indiriyoruz, suyu etkin kullanıyoruz. Bu yüzden gelecekte çeltik üretiminde damla sulama sistemine geçiş kaçınılmaz hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Çeltik, Çevre, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damla Sulama ile Çeltik Üretiminde Su Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: Damla Sulama ile Çeltik Üretiminde Su Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.