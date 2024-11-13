Danimarkalı Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Danimarkalı Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı

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Mike Gerner Larsen'in evinde silah ve sahte kimlikler bulundu. Operasyon detayları açıklandı.

13.11.2024 12:25
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(İSTANBUL)- İçişleri Bakanlığı tarafından dün İstanbul Başakşehir'de yakalandığı duyurulan Danimarkalı uyuşturucu kaçakçısı Mike Gerner Larsen'in evinde seri numarasız bir tabanca ve 3 ayrı sahte kimlik ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen Başakşehir'de yakalandığını duyurmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Danimarka basınında da İstanbul'da yaşadığına dair haberler çıkan Mike Gerner Larsen'in Şişli ve Beyoğlu'nda 3 farklı adreste kaldığı belirlendi.

"Kol saati ve dövmeden belirlendi"

Açıklamaya göre polis, Larsen olduğu değerlendirilen şüphelinin izine Kayaşehir AVM de 34 KLL 504 plakalı araçla çekilmiş fotografından yola çıkarak bir restaurantın önünde park edilmiş vaziyette duran araçtan ulaştı. Yine açıklamaya göre polis, 'restaurantın içinde siyah tişörtlü, fotoğrafta görüldüğü üzere sol kolunda gümüş renkli kol saatinin olduğu ve tişörtünün sırt kısmı hafif açık ve sırtındaki dövmeleri belli olan hafif sarışın ve sakallı şahsın Mike Gerner Larsen olduğunu değerlendirerek' takibe başladı.

Şüphelinin en son Kayabaşı'nda bir sitede ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine de operasyon yapıldı. Baskın sonucu Mike Gerner Larsen evende 1 adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet tabanca fişeği ile yakalandı. Şüphelinin üzerinde ayrıca İspanya vatandaşı olduğuna dair sahte kimlik, yine İspanya ve Ukrayna'da düzenlenmiş iki gösterilen 2 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Danimarkalı Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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