Dans Yayımla Tutuklanan Baba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dans Yayımla Tutuklanan Baba

Haberin Videosunu İzleyin
Dans Yayımla Tutuklanan Baba
23.09.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dans Yayımla Tutuklanan Baba
Haber Videosu

Erzin'de, kızını sosyal medya üzerinden dans ettirip para kazanmaya çalışan baba tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yaptığı yayında 16 yaşındaki kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen baba Ö.Ç. tutuklandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre Ö.Ç., yayına katılanlardan para yerine geçen sanal hediyeler talep ederek kızı E.N.Ç.'yi dans ettirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Polis tarafından gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kızı devlet koruması altına alındı.

BAKANLIK: DAVAYA MÜDAHİL OLUNACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dava sürecine müdahil olunacağını ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Medya, Erzin, Hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dans Yayımla Tutuklanan Baba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor
En mutlu günlerinde başlarına gelene bakın Masalar, sandalyeler havada uçuştu En mutlu günlerinde başlarına gelene bakın! Masalar, sandalyeler havada uçuştu
Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu Kız arkadaş kavgası cinayetle son buldu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var
81 ilde girişimcilik zirveleri: Kütüphaneler artık sadece kitap okunan yerler değil 81 ilde girişimcilik zirveleri: Kütüphaneler artık sadece kitap okunan yerler değil
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj’ye soruşturma Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma
Can Holding’e yönelik soruşturma büyüyor Doğa Koleji’ne kayyum atandı Can Holding'e yönelik soruşturma büyüyor! Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen Diego Carlos, yeni takımında hayata döndü Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Diego Carlos, yeni takımında hayata döndü

15:08
Trump “Tylenol içmeyin“ uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı
Trump "Tylenol içmeyin" uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı
14:50
Tele 1’de skandal kj’ye soruşturma Merdan Yanardağ adliyeye götürüldü
Tele 1'de skandal kj'ye soruşturma! Merdan Yanardağ adliyeye götürüldü
14:36
Ne diyeceği merak konusuydu Sadettin Saran, Mert Hakan hakkında ilk kez konuştu
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran, Mert Hakan hakkında ilk kez konuştu
14:30
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı
14:18
ABB’nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80’i firmalara aktarılmış
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
14:01
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu’nda
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda
13:33
Hatay’da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma
12:19
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 15:37:58. #7.12#
SON DAKİKA: Dans Yayımla Tutuklanan Baba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.