Dans Yayımla Tutuklanan Baba

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yaptığı yayında 16 yaşındaki kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen baba Ö.Ç. tutuklandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre Ö.Ç., yayına katılanlardan para yerine geçen sanal hediyeler talep ederek kızı E.N.Ç.'yi dans ettirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Polis tarafından gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kızı devlet koruması altına alındı.

BAKANLIK: DAVAYA MÜDAHİL OLUNACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dava sürecine müdahil olunacağını ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin yakından takip edileceğini duyurdu.