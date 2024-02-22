DEAŞ Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı

DEAŞ Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına yönelik faaliyet gösterdiği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tutuklanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 16:09
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Terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı desteğinde 6 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı sevk edildiği adliyede tutuklandı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de 20 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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