DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti.
Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.
- Ukrayna Rusya'yı suçladı
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada da, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi.
Açıklamada, olayın, Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.
-Rusya'nın tepkisi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm." ifadesini kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Beyaz Saray'ın Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekmişti.
Zaharova, " Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Mariya Zaharova, "Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir." demişti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.
Rus Federal Güvenlik Servisi, konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurmuştu.
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