Define ararken toprak altında kaldı - Son Dakika
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Define ararken toprak altında kaldı

Define ararken toprak altında kaldı
04.07.2026 17:37
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Eskişehir'de define kazısı sırasında çöken tünelde Hakan Çilingir hayatını kaybetti, 6 kişi gözaltında.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu 2 çocuk babası Hakan Çilingir (42) hayatını kaybetti. Çilingir ile birlikte kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü ilçesinde 7 kişi gece yarısından sonra bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. Bir süre sonra Hakan Çilingir, beline ip bağlayarak evin altında kazdıkları 12 metrelik tünele girdi. Çilingir, bu sırada çöken toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Çilingir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Hakan Çilingir'in birlikte define aradığı belirtilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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