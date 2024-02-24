Dekolonizasyon: Rönesans'ın Uyanışı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Dekolonizasyon: Rönesans'ın Uyanışı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Dekolonizasyon: Rönesans\'ın Uyanışı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Bakü İnisiyatif Grubu tarafından düzenlenen 'Dekolonizasyon: Rönesans'ın Uyanışı' konulu uluslararası konferansa 13 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Konferansta, sömürgecilik üzerine konuşmalar yapıldı ve dekolonizasyonun önemi vurgulandı. Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmayan nadir ülkelerden olması, konferansın Türkiye'de düzenlenmesinin nedenlerinden biri olarak gösterildi. Panelistler, son yıllarda güçlenen ülkeler sayesinde Afrika'nın tamamen dekolonize edilebileceğini ifade etti.

24.02.2024 17:35
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Bakü İnisiyatif Grubu'nca, "Dekolonizasyon: Rönesans'ın Uyanışı" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Grubun sömürgecilik üzerine düzenlediği 7'nci konferansta, 13 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun temsilcileri bir araya geldi.

Fransa'nın denizaşırı bölgeleri Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası, Fransız Guyanası, Martinik, Guadeloupe, Wallis ve Futuna, Korsika ile Komorlar Birliği'nin temsilcileri konferansa katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler (BM) Dekolonizasyon Komitesinden bağımsız uzman Carlyle Corbin, 2. Dünya Savaşı'nın 1945'te sonlanmasıyla başlayan dekolonizasyon faaliyetlerinin 1990'larda yavaşlama gösterdiğini kaydetti.

Söz konusu yavaşlamanın nedenleri arasında Rusya ve ABD arasındaki Soğuk Savaş'ın sonlanması ve Namibya'nın bağımsızlığını ilan etmesini sıralayan Corbin, bu tarihten sonra yalnızca Doğu Timor'un 2002'de bağımsızlığını kazandığına işaret etti.

Corbin, "Dekolonizasyon: Rönesans'ın Uyanışı"na ihtiyaç duyulduğunu ve BM'nin bu husustaki uluslararası yükümlülüklerini benimsemesi gerektiğini vurguladı.

" Türkiye, sömürgecilik geçmişi olmayan nadir ülkelerden"

Sömürgeciliğin ulusal kimlik üzerindeki etkilerine ilişkin konferansın ilk oturumunda söz alan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) Araştırmacı Tunç Demirtaş, Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmayan nadir ülkelerden olmasının konferansın burada düzenlenmesinin nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.

Demirtaş, Türkiye ve Azerbaycan'ın Afrika politikalarının, bölgedeki faaliyetlerin "kazan kazan durumu" yaratılarak yürütülebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Panelistlerden Ibrahima Diagne ise Soğuk Savaş döneminde kurulan tek kutuplu dünya düzeninin son iki yılda "güçlü biçimde" sarsıldığını, Çin, Rusya, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler sayesinde Afrika'nın "nihayet tamamen dekolonize edilebileceğini" söyledi.

Kaynak: AA

Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

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