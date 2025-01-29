DEM Parti'den Siirt'teki Kayyum Atamasına Sert Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Siirt'teki Kayyum Atamasına Sert Tepki

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını siyasi bir darbe olarak nitelendirerek, barışın kayyum atanarak sağlanamayacağını ifade etti. Kayyum uygulamalarının halk iradesini gasp ettiğini belirten Bakırhan, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

29.01.2025 17:28  Güncelleme: 20:51
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(SİİRT) - DEM Parti, Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir taraftan kayyum bir taraftan müzakere olmaz. Bir taraftan halkın iradesini gasp edip, bir taraftan 'biz bu sorunu çözeriz, Türkiye barışını sağlayalım' olmaz. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum, Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız" dedi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtılan Siirt Belediyesi Eş Başkanı DEM Parti Sofya Alağaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı.

Siirt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kentte gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atandığını hatırlatarak, kayyum atanmasını siyasi bir darbe olarak tanımladı.

'Hiç utanmadan hiç arlanmadan her seferinde kayyum atıyorlar'

Kayyum atanan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın makamında isimlik yazmasına tepki gösteren Bakırhan, "Siirt Belediyesi'ni halk üç kez kazandı. Yolsuzluk ve hırsızlık yapanlara karşı kazandı. Kürtlerin dilini, kültürünü reddedenlere karşı kazandı. Bu kentin kaynaklarını çalıp çırpıp, bu kenti milyonlarca lira borçlandıranlara karşı kazandı. Ama hırsızlar bir türlü yorulmadı. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de Kürt coğrafyasında uygulanan bu talan bu zulüm yok. Sadece Türkiye'ye özgüdür. Siirt'te yaşayan insanlar yoruldu. Her seferinde sizi sandığa boğuyor. Hiç utanmadan hiç arlanmadan her seferinde kayyum atıyorlar. Badem bıyıklı beyefendiye bakar mısınız? Daha mesai başlamadan cebinde isimliği çıkarıyor badem bıyıklı hırsız, badem bıyıklı rantçı utanmadan sanki bu halk ona oy vermiş gibi gülerek, şeker dağıtarak o koltuğa oturuyor. ya biraz utanma olur. Neye gülümsüyorsun? Halkın iradesini gasp etmişsin, utanmadan mesaiyi bile beklemeden o koltuğa oturup poz veriyor beyefendi. Sanki bir zafer kazanmış gibi Türk bayrağını asıyor. Sizin yaptığınız zulümler, yolsuzlukları, hırsızlıkları Türkiye'nin bütün bayrakları üzerine örtseniz de saklayamazsınız" dedi.

'Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum, Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız?'

"Biz aylardır diyalog, müzakere diyoruz, Kürt sorunun demokratik, barışçıl çözümü diyoruz beyefendiler kayyum diyor, badem bıyıklar diyor. Böyle barışa ulaşılmaz. Böyle barış sağlanmaz" diyen Bakırhan, "Kürdün iradesine kayyum atayarak, gazetecisini katlederek, yöneticisini hapsederek, belediye eş başkanlarına hiç yokken yargılayıp ceza vererek barış olmaz. Siz dünyadaki örneklere de mi bakmıyorsunuz. Bir taraftan kayyum bir taraftan müzakere olmaz. Bir taraftan halkın iradesini gasp edip, bir taraftan biz bu sorunu çözeriz, Türkiye barışını sağlayalım, olmaz. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum, Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız? Bu zülüm düzeniyle, bu gaspçı iktidarla birlikte. Biraz vicdanlı olun. İnanıyorsanız, kendinize güveniyorsanız getirin sandığı koyun, Siirt halkı kimi seçiyorsa ona saygı duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

'Sanki zafer kazanmış gibi, sanki başka bir ülkenin toprağını kazanmış gibi bayrak dikti'

Kayyum atanmasının ardından Siirt Belediyesi binası Türk bayrağının asılmasını "Sanki zafer kazanmış gibi, sanki başka bir ülkenin toprağını kazanmış gibi bayrak dikerek, bir an önce işine başlayıp burayı talan etmeye çalışıyor" diyen Bakırhan, şunları söyledi:

"Siirtli Arap kardeşlerimize seslenmek istiyorum, Allah aşkına böyle bir zulüm olabilir mi? Kürt kardeşlerinizin üç defa seçmiş olduğu, sizlerin de oy verdiği belediyeye kayyum atanmasına siz ne diyorsunuz? Bu kayyumcu anlayışı Siirt'ten göndermek lazım. Bu sadece Kürtlere hakaret değil, Siirt'te Araplara ve diğer halklara da hakarettir. Bunu kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Bu belediyeyi biz her seferinde kazanıyoruz, halka büyük hizmet ediyoruz, Kürt, Türk, Arap ayırmadan herkese adil bir hizmet veriyoruz. Belediyede çalışan Kürt'e, Türk'e, Arap'a karışmadan, kimseyi görevinden işinden etmeden, hepsiyle birlikte kardeşçe çalışırken, bu hırsız kayyumcu düzen birçok kişinin işine son verecek. Onlarca insanın yerini değiştirecek. Belediyeyi borçlandıracak. Bunun için belediyeye sahip çıkmaya, kayyumu gönderinceye kadar mücadele etmeye çağırıyorum. Aksi halde bu kayyumcu zihniyet çalmaya devam edecek. Bakar mısınız, daha dün gelmiş insan biraz utanır, başını öne eğer, mahcup olursun. Sanki zafer kazanmış gibi, sanki başka bir ülkenin toprağını kazanmış gibi bayrak dikerek, bir an önce işine başlayıp burayı talan etmeye çalışıyor. Sizlere söz veriyoruz, bu kayyumcu anlayışı Türkiye'de tabela partisi yapıncaya kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Siirt'teki Kayyum Atamasına Sert Tepki - Son Dakika

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