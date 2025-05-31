Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Bizler Bu Topraklarda Barış İstiyoruz - Son Dakika
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Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Bizler Bu Topraklarda Barış İstiyoruz

31.05.2025 20:14  Güncelleme: 23:52
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Diyarbakır’da düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokratik Çözüm için Kadın Yürüyüşü’nün ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sürecin sağlıklı bir şekilde akabilmesi için İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve “Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Kürt sorununun barışçıl, demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz” dedi.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokratik Çözüm için Kadın Yürüyüşü'nün ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sürecin sağlıklı bir şekilde akabilmesi için İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi ve "Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Kürt sorununun barışçıl, demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz" dedi.

DEM Parti öncülüğünde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca "Toplumsal Barış ve Demokratik Çözüm için Kadın Yürüyüşü" düzenlendi. Şemse Alak Parkı'nda başlayıp, tarihi Ulu Cami önünde sonlanan yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri, DEM Partili kadın belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

"Barışı kadın diliyle daha güçlü haykırmak için bir aradayız''

Yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, toplumsal barış ve demokratik çözüm için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Kürt kadın hareketinden ve Türkiye kadın hareketinden feminist hareketten kadınlarla bir arada olduklarını aktaran Hatimoğulları, "Ne için bir aradayız biliyor musunuz? Barışı kadın diliyle daha güçlü haykırmak için bir aradayız. Niçin bir aradayız biliyor musunuz? Demokratik toplumun kadınlar açısından ne kadar önemli olduğunu ve bizsiz bu işin olamayacağını bir parçası olmak istediğimizi ve olduğumuzu bir kez daha haykırmak için buradayız. Evet, Sayın Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na bugün kadınlar sadece Türkiye ve Kürdistan'dan değil, Orta Doğu'dan, Kuzey Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından kadınlar bu barış çağrısına olumlu yanıt verdi" diye konuştu.

'Kadınların bir parçası olmadığı barış, kalıcı bir barış olmamıştır'

"Savaş şiddettir. Savaş militarist sistemin kendini gündelik hayatımızda yeniden öğretmesidir" diyen Hatimoğulları, konuşmasını şu sözlerle devam etti:

"Çatışma zeminini örgütleyen erkek akıl kadına yönelik şiddeti her fırsatta ve her yerde sürekli ama sürekli yeniden üretmektedir. Biz kadınlar savaşlarda ve çatışmalarda en fazla eziyeti çeken tacize tecavüze uğrayan kaçırılan 21. yüzyılda adeta bedenleri köle pazarında alınıp satılanlar olduk. Biz kadınlar çatışma dönemlerinde kendi haklarımızın mücadelesini verirken karşımıza tırnak içinde terör yaftasıyla çıktılar. Biz kadınlar İstanbul Sözleşmesine geri dönülsün, 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde hayata geçirilsin dendiğinde bizlere bu savaş ve çatışma ortamında terörist yaftası yapıştırdılar. Biz kadınlar bunları hiçbir zaman kabul etmedik. Bugün de kabul etmiyoruz. Kadınların bir parçası olmadığı barış, kalıcı bir barış olmamıştır tarih boyunca."

Kürt kadın hareketi, hem Türkiye kadın hareketi birbiriyle dayanışarak eylemini, etkinliğini, aklını, fikrini, barış perspektifini biz hep beraber bugüne kadar öre geldiklerini söyleyen Hatimoğulları, kadınların bu toprakta barışı inşa edeceğini dile getirdi.

'Türkiye'nin bütün renklerinden kadınlar orada mutlaka ama mutlaka olmalıdır'

Hatimoğulları, yeni çözümü sürecine ilişkin TBMM'de oluşması planlanan komisyonda kadınların önemli görev alması gerektiğini ifade ederek, "Parlamentoda oluşacak bir komisyonda mutlaka kadınlar bu komisyonun ana parçası haline gelmelidir. Türkiye'nin bütün renklerinden kadınlar orada mutlaka ama mutlaka olmalıdır. Bu işin bir ayağı parlamento, evet. Ama asıl ve en önemli ayağı toplumun kendisidir. Barışı toplumsallaştırarak demokratik bir toplumu hep beraber inşa etmek için bizler mücadelemizi, aklımızı, bilincimizi, ideolojimizi, perspektifimizi, hepsini seferber etmeye hazırız ve zaten bugüne kadar örgütlediğimiz pratik bunları göstermiştir" dedi.

'Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz'

Bu sürecin sağlıklı bir şekilde akabilmesi için İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın şartlarının düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Hatimoğulları, "Son yapılan ziyarette Sayın Abdullah Öcalan barış için ve demokratik toplum için çalışan herkese selam ve sevgilerini gönderdi. Biz burada Diyarbakır meydanında hep beraber alkış ve zılgıtlarımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim mi hep beraber? Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Şiddetsiz bir yaşamı inşa etmek için, kadın cinayetlerini durdurmak için, kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadeleyi yürütüp bunu nihai bir sonuca erdirmek için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Kürt sorunun barışçıl, demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, İmralı, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Bizler Bu Topraklarda Barış İstiyoruz - Son Dakika

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