DEM Parti Heyetinden Adalet Bakanı ile Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü.

Adalet Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da yer aldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmenin ardından bakanlık çıkışında yaptığı açıklamada, kabulü için Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür etti.

Görüşmede, sürecin geldiği aşamaları hem siyasal hem de hukuki anlamda değerlendirdiklerini belirten Buldan, komisyon aşamasına girilen bu süreçte Tunç'un da önemli görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıdıklarını söyledi.

Sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu Tunç'a ifade ettiklerini anlatan Buldan, "Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu, olumlu bir görüşme oldu." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Bakan Tunç ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, sürecin geldiği aşamada hukuki zeminin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Adalet Bakanlığının süreçteki rolünün çok özel olduğunu ifade eden Sancar, "Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı sarf edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi ve sonuca doğru yürümesi o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var." dedi.

"Süreç belli aşamalarda ilerleyecek"

Buldan ve Sancar, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Buldan, "Her konu konuşuldu onu söyleyelim. Detay vermeyeceğiz. Soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular bugün konuşuldu." yanıtını verdi.

Pervin Buldan, "silah tesliminin ne zaman tamamlanacağına" dair soruya ise şu cevabı verdi:

"Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiyor zaten takip ederseniz. Dolayısıyla bir silah bırakma ya da silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Bu aşama da komisyon aşaması elbette. Komisyon aşamasında da yapılması gereken çok şey var. Komisyonun üstleneceği birçok görev ve sorumluluk var. Bu da tamamlandıktan sonra belki başka bir aşamaya geçilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla sizlerin aracılığıyla zaten paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ederiz."

Mithat Sancar da Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyonun ilk toplantısını ne zaman yapacağına yönelik soruyu, "Onu tam bilmiyoruz ama çok yakında. Bu hafta içinde diye bilgi aldık." şeklinde yanıtladı.