DEM Parti: Butlan kararı demokrasiyi gölgeliyor
DEM Parti: Butlan kararı demokrasiyi gölgeliyor

23.05.2026 14:54  Güncelleme: 16:04
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını hukuka aykırı ve barış sürecini gölgeleyen bir adım olarak nitelendirerek, demokrasi vurgusu yaptı ve İmralı heyetinin yarın Öcalan ile görüşme planlandığını açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yasal düzenlemeleri tartışmaya başladığımız, hatta eşiğine geldiğimizi düşündüğümüz bu günlerde alınan mutlak butlan kararı açıkça Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni gölgelemeye dönük adımlar olarak değerlendiriliyor. DEM Parti olarak her zaman demokrasinin ve hukukun yanında olduk. O yüzden bizim tarafımız net: Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İşte olduğumuz taraf tam olarak burası. Bu ülkede yüreği demokrasi ile atan milyonlarca yurttaşla bir aradayız, yan yanayız. Bir arada ve yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi. Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme yapmasının da planlandığını aktardı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

MYK'nın CHP Kurtayı'nayönelik mutlak butlan kararı sonrasında dün olağanüstü toplandığını hatırlatan Doğan, "Olmaz denilenlerin hepsi bir bir oluyor. Gördüğünüz üzere hep birlikte izliyoruz, takip ediyoruz Türkiye'de" dedi.

"DEM PARTİ'NİN İLKESEL DEĞERİ, HALK İRADESİNİN YANINDA YER ALMAKTIR"

Toplantıda yalnızca mutlak butlan kararını, sonuçlarını ve yaratabileceği riskleri değerlendirdiklerini belirten Doğan, "CHP'ye mutlak butlan kararı, daha önce yine Merkez Yürütme Kurulumuzun yaptığı yazılı açıklamada da ifade ettiğimiz üzere, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçası. Seçime ve siyasi partilere ilişkin hepinizin artık malumu Anayasa'da özel düzenlemeler var. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre bu karar bir yetki aşımını da ortaya koyuyor bir daha. Açık ifade etmek gerekirse mutlak butlan kararı hukuka aykırı bir siyasi karar. DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz, dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır. Bunu geçmişten bugüne hep bu şekilde düstur edindik. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.

"BU KARAR, TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK GELECEĞİNE DÖNÜK DOĞRUDAN BİR MÜDAHALE"

Mutlak butlan kararının yalnızca bir siyasi parti yönetimini, delegelerini ya da seçmenini değil tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Sorun yalnızca bir siyasi partinin geleceği veya 'hukuki varlığı' ile ilgili değil. Mesele, Türkiye'nin demokrasi meselesi. Eğer bugün ana muhalefetin yönetimine yargı eliyle müdahale edilebiliyorsa, yarın herhangi bir siyasi partinin akıbetine de yargı eliyle müdahale edilebilir demektir. Yarın herhangi bir belediyenin de aynı şekilde geleceğine, yapacaklarına, kararlarına müdahale edilebilir demektir. Halk iradesi doğrudan müdahaleye açık hale getiriliyor. Bu karar, Türkiye'nin demokratik geleceğine dönük doğrudan bir müdahale. Bu yüzden sadece CHP'ye yönelik böyle değerlendirmek eksik kalır. ya da sadece CHP'nin iç meselesiymiş gibi görmek değil, daha geniş bir açıdan nasıl bir öngörülemezlik yaratabileceğini de iyi değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla demokratik siyaset alanına yönelen bir karar olarak gördüğümüzü de ifade etmek isterim."

"YASAL DÜZENLEMELERİ TARTIŞMAYA BAŞLADIĞIMIZ BU GÜNLERDE..."




Hatırlayacaksınız, sürecin tam ortasında 19 Mart operasyonları gerçekleşti. Bir yandan Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni konuşurken, bir yandan 27 Şubat 2025 çağrısını konuşulurken ne oldu? 19 Mart operasyonları başladı. Şimdi de yasal düzenlemeleri tartışmaya başladığımız, hatta eşiğine geldiğimizi düşündüğümüz bu günlerde alınan mutlak butlan kararı açıkça Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni gölgelemeye dönük adımlar olarak değerlendiriliyor. ve bizim tarafımızdan da böyle görülüyor, böyle değerlendiriliyor. 19 Mart'ta da ifade etmiştik. Bugün de tekrar bunun altını özellikle çizmek isteriz. DEM Parti için bu kritik dönemin kilit kavramları var. Bu kilit kavramlar yalnızca DEM Parti'nin kavramları değil, Türkiye toplumunun beklentisi. Dolayısıyla bu anahtar kelimeler Türkiye toplumunun tamamının geleceğini ilgilendiriyor. Nedir bunlar? Ne kadar barış, demokrasi, özgürlük, adalet, hak, hukuk varsa; o kadar da güven, sağduyu, umut ve iyimserliktir. Öyle olmalıdır. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Hepimizin bu konuda karamsarlıktan çok iyimserliğe, umuda ihtiyacı var. Güvensizliğe değil, güvene ihtiyacı var. İnançsızlığa değil, inanç duymaya ihtiyacı var.
"SİYASETİN EMRİNDE YARGI GÖRÜNTÜSÜNDEN TÜRKİYE KURTULMALI"
Toplumsal barışı sağlama çabalarının yoğunlaştığı böylesi tarihsel bir dönemde hukuk dışı her karar, her uygulama, antidemokratik her gölge ancak ve ancak barış ve demokratik toplum sürecine olan inançsızlığı büyütür ve ne yapar? Kutuplaşmayı artırır. Dolayısıyla yargı, siyasi alanı düzenlemenin ya da muhalefeti şekillendirmenin aracı olmamalı. Artık siyasetin emrinde yargı görüntüsünden Türkiye kurtulmalı. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü korumaktır, milyonlarca seçmenin demokratik iradesini ve siyasi tercihini yok saymak değil. Siyasetin seyri mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında belirlenmemeli. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde siyaset özgür ve demokratik olmalı. Tüm çabalar, siyasetin özgür ve demokratik bir şekilde yapılabilmesi, halk iradesinin esas alınması için. Artık hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli, bu uygulamalardan, bu yanlış politikalardan geri dönülmeli.
"CHP'NİN BU ZOR GÜNLERİ BÜTÜNLÜKLÜ DURUŞUNU KORUYARAK AŞACAĞINA İNANIYORUZ"
Partimiz tecrübeyle biliyor ki böyle zor zamanları aşmak, serinkanlı ve bütünlüklü bir duruş gerektirir. Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biri söz konusu bugün: Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi geleneği temsil ediyor. Bu zor günleri de iç dinamikleriyle birlikte, kurumsal kapasitesiyle bütünlüklü bir şekilde aşacak güce ve deneyime sahip olduğunu düşünüyoruz. Buradan da bütünlüğünü koruyarak çıkmasını temenni ediyoruz. Olması gereken de budur. Çünkü güçlü muhalefet, güçlü demokrasilerde olur. Bütünlüklü muhalefet yine demokratik ülkelerde olur ve muhalefet sadece demokrasilerde vardır. O yüzden biz, CHP'nin de bu zor günleri bütünlüklü duruşunu koruyarak yine bütünlüklü bir şekilde aşacağına inanıyoruz. DEM Parti olarak her zaman demokrasinin ve hukukun yanında olduk. O yüzden bizim tarafımız net: Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İşte olduğumuz taraf tam olarak burası. Bu ülkede yüreği demokrasi ile atan milyonlarca yurttaşla bir aradayız, yan yanayız. Bir arada ve yan yana olmaya devam edeceğiz. Adalet özlemi duyan, bunun için mücadele eden, barışçı bir toplum yaratmak isteyen, demokratik bir ülkede herkesin eşit bir şekilde yaşama hakkı olduğunu bilen ve bunun için sorumluluk hisseden herkesle birlikteyiz. Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar demokratik yaşam için hep birlikte mücadele edeceğiz. Barışla inşa edilmiş demokratik toplumlarda haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yer yoktur. Adaletle ve hukukla bağdaşmayan kararlara da yer yoktur. DEM Parti olarak demokratik değerlere ve barış sürecine sımsıkı sarılarak her türlü haksızlığa ve baskıya karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."
DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dayanışma duygularını ilettiğini, İstanbul İl Örgütlerinin de İstanbul'da dayanışma ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Doğan, "Tarafımız ve durduğumuz yer hukuk, adalet ve demokrasiden yana. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.
"İMRALI HEYETİ'NİN YARIN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR"
Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapmasının planlandığını söyledi. Doğan, "Umarız bir aksilik olmaz, bu görüşme gerçekleşir. Bu koşullarda da olsa, morelimizi yüksek tutup, umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında günler yaratmak için mücadeleyi birlikte yükselteceğiz" ifadesini kullandı.
"BİZİM DİLEĞİMİZ HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN PARÇALANMAMASI"
Doğan, "mutlak butlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurup kurmayacaklarına" yönelik Kürtçe soruya şu yanıtı verdi:
"Gelecek günlerde nasıl bir yol haritası çizeceğiz, yürütme kurulumuz nasıl değerlendirme yapacak; aslında bunlar belli. Ama yine de yürütme kurulumuzun gelecek günlerde toplanması gerekiyor. CHP tarafından bir karar alındığında, çünkü ilk başta onların bazı kararlar alması gerekiyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu ve Özel arasında bir telefon görüşmesi olmuş. Bugünden sonra nasıl bir duruş sergileyeceklerini göreceğiz, izleyeceğiz. Bizim dileğimiz hiçbir siyasi partinin parçalanmaması. CHP'nin bu zor günlerden ortak bir duruş ve tavırla çıkmasını umuyoruz. Bunlar kolay günler değil. Ancak CHP de eski, kadim ve tecrübeli bir parti. Bu tecrübeler doğrultusunda da bir yol haritası çıkaracaklardır. Onlar yol haritalarını belirlediğinde, o zaman biz de bugünden sonra nasıl bir tavır benimseyeceğimiz, nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kararımızı vereceğiz."
Ayşegül Doğan, partinin eş genel başkanlarının CHP lideri Özgür Özel ile dayanışma ziyareti için CHP Genel Merkezi'ne gidip gitmeyeceğine yönelik soruya, "Programımızın uygunluğuna göre değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.


Kaynak: ANKA

