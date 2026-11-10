DEM Partili Altın, 17,6 milyarlık gençlik bütçesinde yol parası olmadığını söyledi

(TBMM) - DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinde gençlik programına 17,6 milyar lira, spor programına ise 56 milyar lira ayrılmasını eleştirerek, "Gençlik merkezleriyle övünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki gençlerin o gençlik merkezine gelecek yol parası yok Sayın Bakan" dedi. YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da gençlerin yüzde 23,3'ünün ne eğitimde ne istihdamda yer aldığını, genç kadınlarda bu oranın yüzde 41,6'ya çıktığını belirterek, "Gençlere gelecek vadetmek yerine maalesef geleceği borçlandırıyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın da Sayıştay raporu görüşülecek.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın bütçeye ilişkin sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 399 milyar 705 milyon liralık bütçenin yalnızca 17 milyar 646 milyon lirasının gençlik programına ayrıldığını belirterek, genç başına günlük 2 lira 50 kuruş düştüğünü söyledi.

Anayasa'nın 42'nci maddesinde yer alan eğitim ve öğrenim hakkına dikkati çeken Halıcı, burs ve kredi imkanlarının yetersiz olduğunu aktararak, "Öğrencinin günlük bütçesi 133 TL. 133 lirayla öğrenci yemek mi yiyecek, ulaşımını mı karşılayacak, kitap mı alacak, sosyal aktivitede mi bulunacak? Üstelik her 10 öğrenciden ancak 4'ü burs alabilecek, diğerleri krediyle borçlanacak. Gençlere gelecek vadetmek yerine maalesef geleceği borçlandırıyorsunuz" dedi.

GENÇLERİN YÜZDE 23,3'Ü NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Halıcı, TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 23,3'ünün ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını, OECD verilerine göre 18-24 yaş grubunda bu oranın yüzde 31,3 olduğunu dile getirdi.

Genç kadınlarda ise oranın yüzde 41,6'ya çıktığını belirten Halıcı, "Sizin çözümünüz ne? Aile ve Gençlik Fonu'ndan genç çiftlere 250.000 liraya kadar faizsiz evlilik kredisi. Fonun büyüklüğü yaklaşık 22 milyar lira. Gençlik Programı'nın tamamı ise 17,6 milyar lira. Evliliğe destek verilmesine karşı değiliz. Mesele, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın genç kadınların eğitim ve istihdam sorununu çözmeden gençlik politikasını evlilik eksenine sıkıştırmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

GÜNEŞHAN'DAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ İÇİN DESTEK FONU ÖNERİSİ

YENİ Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Bakanlığın bütçesi artmasına rağmen sporun toplam bütçe içindeki payının azaldığını, spor bütçesinin yaklaşık yüzde 80'inin tesislere ayrıldığını, ancak bu tesislerin halkın ve amatör sporcuların kullanımına yeterince açılmadığını savundu.

Amatör spor kulüplerinin ekonomik sürdürülebilirliğinin Türk sporunun önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Güneşhan, kulüplerin tesis, malzeme, ulaşım, lisans, antrenör ve organizasyon giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi. Bakanlık bütçesinde kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliğini ortaya koyan yeterli ve bütüncül göstergelerin bulunmadığını ifade eden Güneşhan, "Amatör spor kulüplerine özellikle bir destek fonu, bir destek politikası ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ALTIN: "HER GENCE YILDA SADECE 2 TL VERİYORSUNUZ"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da gençlerin yoksulluk, işsizlik, barınma, burs ve bağımlılık gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Bakanlığın gençlik programına ayırdığı bütçeyi eleştirdi.

Gençlik programına 17,6 milyar lira, spor programına ise 56 milyar lira ayrıldığını ifade eden Altın, bağımlılıkla mücadele bütçesinin de önceki yıla göre düşürüldüğünü söyledi.

Gençlerin karşı karşıya olduğu sorunların her yıl aynı başlıklarla gündeme geldiğini kaydeden Altın, Bakanlığın gençlik programına ayırdığı kaynağın yetersiz olduğunu ifade etti. Altın, şöyle konuştu:

"Gençler, yoksulluk, işsizlik, cinsiyetçilik, yurt sorunu, burs sorunu, bağımlılık, yeni nesil çeteleşme, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılarla boğuşurken gençlerin sesi size neden ulaşmıyor Sayın Bakan? Gençlik programına siz bu yıl bütçenizde sadece 17,6 milyar lira ayırmışsınız. Her gence yılda sadece 2 TL veriyorsunuz. Gençlik merkezleriyle övünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki gençlerin o gençlik merkezine gelecek yol parası yok Sayın Bakan. Spora 56 milyar lira ayırıyorsunuz ama 23 milyonluk gençlere sadece 17 milyar ayırıyorsunuz. 2025'te sporun üçte birini olan gençliğe ayırdığınız meblağı herhalde fazla gördünüz ki bitirememişsiniz. Gençlere ayırdığınız kıt kanaat bütçeyi bile gençler için kullanamamışsınız, spora aktarmayı tercih etmişsiniz. Bütün problemleri çözdünüz de mi parayı spora aktardınız? Genç kadınlar ise sizin Bakanlığınızda tamamen görünmez Sayın Bakan. Çünkü bütçenizin çok büyük bir kısmını spora, onun da en büyük kısmını erkeklerin hobisi olan futbola ayırıyorsunuz. Genç kadınlara tek vaadiniz ise evlilik ve doğurganlık üzerinden bir gelecek tahayyülü. Gençlere evlenmelerini, çocuk sahibi olmaları yönünde çağrılar yapıyorsunuz. Evlilik kredileri açıklıyorsunuz. Gençlere vaadiniz evlilik kredileri mi Sayın Bakan? Gençler yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk içerisinde kıvranırken size mi kaldı gençlere evlilik kredisi vermek? 'Biz varız ve değişim ancak biz mümkün olur' diyen gençlerin sözünü dinleme vakti geldi artık."

KONUKCU: "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN, ÖZELLİKLE GENÇ KADINLARIN YAŞAM HAKKI YOK"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, üniversite öğrencilerinin barınma, yoksulluk ve geleceksizlik sorunlarına dikkati çekti. Mevcut bütçenin gençlerin sorunlarına çözüm üretmediğini öne süren Konukcu Kok, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yaklaşık 1 milyon kişilik kapasitesine karşılık Türkiye'de 6 milyonu aşkın üniversite öğrencisi bulunduğunu söyledi. Konukcu Kok, "Barınamayan, göremeyen, geleceksizliğe mahkum edilen ve her an baskı altında tutulan milyonlarca genci gözden çıkaran, sermaye, yandaş ve rantçıyı kayıran bir bütçedir. Vurguncuya, faizciye aktarılanlara gelince, sıra gençliğe gelince 'Yok' deniyor" dedi.

Üniversite öğrencilerinin ve özellikle genç kadınların yaşam hakkının güvence altında olmadığını belirten Konukcu Kok, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'i hatırlattı, Ege Üniversitesi yerleşkesindeki Bornova KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 Kasım'da 6'ncı kattan düşen Ezgi Çetin'in hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti. Konukcu Kok, "Şüpheli ölüm olarak ifade edilen bu kadın ölümlerinin biz aslında kadın cinayeti olma olasılığının yüksek olduğunu biliyoruz ve yurtlarda yaşam hakkı güvencesi dahi yok" şeklinde konuştu.

Konukcu Kok, üniversite mezunu genç kadınların da iş bulamadıkları için ailelerinin bakım yükünü üstlenmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Kadınların kamusal alana daha fazla katılımını teşvik eden bir yaklaşım ve bütçe uygulaması olması gerektiğini düşünüyoruz. 'Ev işleriyle uğraşsın, muhafazakar aile yapısını korusun' politikalarıyla genç kadınları alandan, çalışma yaşamından siliyorsunuz. Genç kadınları diplomalarıyla birlikte evlere mahküm eden bu eril neoliberal düzenin bizzat uygulayıcısı ve sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.