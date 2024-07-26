Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri, Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin başta SGK olmak üzere diğer kamu kurumlarına borçların tahsil edileceğine ilişkin açıklamasına Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri, "Kayyumların biriktirdiği borçları ödüyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarının tahsil edileceğiyle ilgili yaptığı açıklamaya DEM Partili belediyelerden yanıt geldi. Sekiz yıl süreyle kayyumla yönetilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu. Belediye yetkilileri, SGK'ya ödemelerin düzenli yapıldığını belirterek, aynı zamanda kayyumların bıraktığı milyarlarca liralık borçları da ödemek durumunda kaldıklarını ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya borcu yok

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı ve 8 yıl boyunca kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya borcu olmadığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, 31 Mart yerel seçimleriyle sona eren 8 yıllık kayyum sürecinin Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği borcun 3 milyar 345 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Belediye yetkilisi, SGK'ya borçlarının olmadığını aktararak, kayyumların geride bıraktığı borçları ödemeye çalıştıklarını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin gelirinin yüzde 80'i kesiliyor

Kayyum yönetimlerinin en fazla borç bıraktığı Van Büyükşehir Belediyesi'nin gelirinin yüzde 80'inin kesintiye uğradığı belirlendi. 156 milyon TL'si SGK'ya olmak üzere 8 milyar 800 milyon TL'lik devasa borç için 31 Mart yerel seçimler öncesinde yapılandırmalar yapıldığı için şu ana dek herhangi bir kurumdan gelen borç ödeme tebligatını olmadığın aktaran belediye yetkilisi, " İller Bankası'ndan gelen paylardan yüzde 40 zaten kesiliyor. Geriye kalan yaklaşık yüzde 40 daha bankalara verilen talimat üzere kesiliyor. Yani toplamda sadece İller Bankası paylarından yüzde 80 civarında kesinti oluyor" ifadelerini kullandı.

Kayyumların bıraktığı borç: 24 milyar 727 milyon

Öte yandan DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, kayyumların bıraktığı borçların araştırılması için TBMM'ye sundukları araştırma önergesinde, kayyum yönetimlerden kazanılan belediyelerde kayyumlardan kalan borçların çoğunun; krediler, kayyumlar tarafından yapılan kişisel harcamalar, icra ve SGK borçlarından oluştuğunu, 6 il, 15 ilçede kayyumların bıraktığı toplam borcun 24 milyar 727 milyon 168 bin 932 TL olduğunu belirtmişti.