DEM Partili Hatimoğulları, HABAŞ\'ta ölen 17 işçi için bakanlara istifa çağrısı yaptı

(İZMİR) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 17 işçinin yaşamını yitirdiği Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde yaptığı açıklamada, "Bunun bedeli, işverene de patrona da sermaye sahibine de denetimi sağlamayan devlet mekanizmalarına da ciddi biçimde ödetilmelidir. Bunun sorumlusu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Rehberlik ve Teftiş Bakanı derhal istifa etmelidir, bir gün dahi görevde kalmamalıdır" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, 17 işçinin yaşamını yitirdiği Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir Aliağa'da büyük bir patlama sonucu işçilerin yaşamını kaybettiği fabrikanın önündeyiz. HABAŞ'ın demir çelik fabrikasında yaşanan bu katliam bir kaza değil iş cinayetidir. Gerçekten katliam gibi bir durumla karşı karşıyayız. İzmir Şehir Hastanesi'nde bir yaralı işçi kardeşimizle görüşme fırsatımız oldu ve olayın nasıl geliştiğini kendisinden dinledik. 'Can havliyle birkaç kişi kendimizi kurtarabildik ama diğer arkadaşlarımız ne yazık ki yangının alev almasıyla tanınmaz bir şekilde hayata veda etti' dedi.

Bu, HABAŞ'ta yaşanan ilk cinayet değil. 5 Kasım'da Eyüp Eğinli, 20 yaşında, hava basılan iş makinesinin tekerinin patlamasıyla hayatını kaybediyor. 21 Ekim'de Hakan Doğan, 55 yaşında, merdivenden düşüp hayatını kaybediyor. HABAŞ'ta son 10 yılda 11 işçi hayatını kaybetti. 7 Ekim 2020'de HABAŞ emekçisi Kadir Özdemir iş cinayetinde hayatını kaybetti. HABAŞ ile ilgili olarak uzun bir zamandan beri binlerce işçinin güvenlik önlemi alınmadan çalıştırıldığına dair çok net ve ciddi bilgiler var. Daha insanlar toprağa gömülmemişken, daha Adli Tıp'ta DNA testleri yapılırken siz buraya gelip 'Burada bir ihmal yok' diyerek söze başlarsanız yandaş sermaye, patronlar korunsun diye bilirkişi raporu da 'ihmal yok' olur. Hiçbir inceleme yapılmadan, daha bilirkişiler doğru düzgün bir rapor tutmadan bir bakan gelip 'Bir şey yok diye söylendi bize' diyemez. Bunu sıradan bir yurttaşımız diyebilir ama birinci dereceden sorumlu bir devlet yetkilisi, bir hükümet yetkilisi söyleyemez.

"KAZA DEĞİL SORUMSUZLUK"

2026'nın ilk 9 ayında bin 736 işçi iş cinayetlerinde hayattan koparılmış. Bu işçiler bir sayı değil. Bakın, bir savaş bilançosu gibi. Her bir işçi çocuğunu, eşini, ailesini, annesini, babasını geçindirmek için bu güvensiz ortamda saatlerce kötü koşullarda çalışmak zorunda kalıyor. Bizim açımızdan bu bir kaza değildir, net. İhmal ve sorumsuzluktur. Kaza değil, kar hırsıdır. Sermayenin kar hırsından dolayı bu kazalar yaşanmıştır. Bu işçilerin arkasından ağlayan gözü yaşlı aileler, sevenleri, eşleri, çocukları, dostları var. Bakan gelip burada açıklama yapacaksa, Cumhurbaşkanı açıklama yapacaksa bu duyguyu görmek zorundadır. Devletin denetleme sorumluluğunu yerine getirmek zorundalar. Her kim ki bu sorumluluğu yerine getirmiyorsa derhal istifa etmelidir.

Diyorlar ki bu işlerin fıtratında ölüm de var. Hayır, işçilerin fıtratı ölüm değildir. Bu fabrikada ve bunun gibi nice fabrikada işçileri nasıl görüyorlar biliyor musunuz? Aliağa'da, HABAŞ'ta çalışan işçileri adeta elektrik ocağı, adeta bir demir parçası gibi görüyorlar. Yani senin benim gibi etten kemikten, duygudan, kandan oluşan bir varlık gibi görmüyorlar işçiyi. Bakın, mesela demirden tasarruf ederek üretim yapamaz. Mesela üretim yapmak için malzemeden, hammaddeden bir ihmalkarlık yapamaz. İhmalkarlığı ve kendi karını nereden artırıyor? İş güvenliğiyle ilgili alması gereken önlemler için masraf yapmaktan kaçınarak. HABAŞ'ta işçilerimize gerekli çalışma ortamı sağlanmış olsaydı, bütün güvenlik önlemleri teknolojik bir şekilde ve sağlığa uygun bir biçimde alınmış olsaydı, belki işçi kardeşlerimiz hala aramızda olacaktı. Ama buradan kısıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında denetlenmeyen işletmeler, denetlenmeyen fabrikalar var. Patronun ve sermayenin önünü açan, işçiye bir demir parçası kadar bile değer vermeyen anlayışın sonucunda bugün yurttaşlarımızı kaybettik. Bunu asla kabul etmiyoruz.

"BAKAN VE SORUMLU YETKİLİLER İSTİFA ETMELİDİR"

İşverenler mevzuata uymuyor, denetleyenler buna göz yumuyor, yargı da cezasızlık sistemini çalıştırıyor. 2020'de burada, HABAŞ'ta yaşanan iş cinayetinden ceza alanlar elini kolunu sallayarak tekrar burada yönetici olabiliyorsa, müdür olabiliyorsa, işçi başı olabiliyorsa bu ne demek? Yargı bunun önünü kapatmadı demektir. Şimdi gözaltılar olduğu söyleniyor. Gözaltına alınanları ön kapıdan alıp adliyenin arka kapısından sakın ola bırakmaya kalkmayın. Bunun bedeli, işverene de patrona da sermaye sahibine de denetimi sağlamayan devlet mekanizmalarına da ciddi biçimde ödetilmelidir. Bunun sorumlusu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Rehberlik ve Teftiş Bakanı derhal istifa etmelidir, bir gün dahi görevde kalmamalıdır. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde bir tren kazasında insanlar yaşamını yitirdiğinde Ulaştırma Bakanı aynı gün istifa etti mi, etmedi mi? Etti. Ama Türkiye'de ne yazık ki insan canı o kadar ucuz ki, insan canı pazarda satılan bir eşya gibi muamele görüyor ki hala bakanlar çıkıp rahat rahat 'Hiçbir şey olmadı' deme cüreti gösterebiliyor. Bu 18 insanın hesabını verecek olan bakan sözlerine 'İhmal yokmuş gibi görmekteyiz' diye başlayabiliyor, 86 milyon yurttaşımızla adeta alay edercesine açıklama yapabiliyor. Bu dört ilgili kurumun başkanlarını ve bakanlarını acilen istifaya davet ediyorum.

"PATRONLAR İŞÇİLERİ EŞYA OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇMELİ"

Patronlar işçilere bir hammadde, bir eşya gözüyle bakmaktan vazgeçmelidir. Öncelikle iktidar ve devlet anlayışı olaylara buradan bakmalıdır. Bütün sendikaların ortak bir tutum alması, bir genel grev çağrısı yapması, bir genel eylem ve etkinlik çağrısı yapması hepimizin görevi ve sorumluluğudur. İşçiyi ve üreticiyi korumayan bir devlet ve iktidar anlayışı asla kabul edilemez. ve bunun alternatifini hep beraber örgütlemek ve güçlendirmek zorundayız. Yaşamını yitiren bütün canlarımızın ailelerine, sevdiklerine, İzmir halkına ve bütün Türkiye halklarına bir kez daha başımız sağ olsun diyorum ve yaralı işçi kardeşlerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum."