DEM Partili Kaya, MEB bütçesinde temizlik ve 2 bin 147 liralık beslenmeyi anlattı

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e kızının okulundaki temizlik sorunlarını anlattı. Kaya, kızının "Okulumuzda akıllı tahta var ama tuvalete gitmemek için gün boyunca su içmemeye çalışıyoruz. Çünkü tuvaletler pislik içerisinde. Sabun yok, temizlik yok" sözlerini aktardı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in muhalefetin ücretsiz okul yemeği talebine ilişkin geçmiş seçim beyannamelerini gündeme getiren açıklamalarına tepki gösterdi. Kaya, Bakan'ın 2002, 2007, 2011 ve 2015 seçim beyannamelerinde ücretsiz yemek vaadi bulunmadığını, o dönem çocukların yemekten daha acil ihtiyaçları olduğunu söylediğini aktardı.

Bu açıklamanın Türkiye'nin mevcut ekonomik gerçekliğini göz ardı ettiğini belirten Kaya, Diyarbakır'daki okullarda temizlik sorunlarının sürdüğünü anlattı.

Kızının lise birinci sınıfta okuduğunu belirten Kaya, "Bugün konuştuğumuzda dedi ki: 'Lütfen Bakan Bey'e söyler misin? Evet, okulumuz sınıfımızda akıllı tahta var ama okulda tuvalete gitmemek için gün boyunca su içmemeye çalışıyoruz. Çünkü tuvaletler pislik içerisinde ve o kokuya katlanamıyoruz. Sabun yok, temizlik yok'" ifadelerini kullandı.

Kaya, Diyarbakır'daki okullarda da benzer sorunların bulunduğunu savunarak, "Bunca girişime rağmen neden bugün çocuklara ücretsiz beslenme talep etmek zorunda kalıyoruz diye bir soru gerçekten çok yanlış. Çünkü toplumun çok büyük bir kesimi büyük bir yoksulluk içerisinde" dedi.

"TEK ÖĞÜNLÜK BESLENME ÇANTASININ AYLIK MALİYETİ 2 BİN 147 LİRA"

Ücretsiz okul yemeği talebini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Kaya, tek öğünlük beslenme çantası hazırlamanın aylık maliyetinin 2 bin 147 lira olduğunu, iki çocuğu olan bir aile için bu tutarın 5 bin liraya yaklaştığını söyledi.

Kaya, "iktidarınızda çocuklar okula hala aç gidiyor. Biz de ücretsiz bir öğün beslenme için ısrar etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten biliyoruz ki çocuklar okullarda açlıktan bayılıyor. Fiziksel ve zihinsel gelişmelerinde ciddi anlamda sorunlar yaşanmaya başlandı" diye konuştu.

OTİZMLİ ÖĞRENCİNİN OKULA KAYIT YAPTIRAMADIĞINI ANLATTI

Eğitim hakkına erişimde yaşanan sorunlara da değinen Kaya, nöroçeşitliliği olan öğrenciler için okullarda yeterli kontenjan bulunmadığını söyledi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve oğlu otizm spektrumlu bir velinin kendisine ulaştığını aktaran Kaya, öğrencinin ortaokulu bitirmesine rağmen devam edeceği okulda özel eğitim sınıfı bulunmadığı için kayıt yaptıramadığını anlattı.

Kaya, ilçe ve Diyarbakır genelinde başka bir okul bulunamadığını, ek sınıf da açılmadığını belirterek, velinin kendisine iki gün önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün çocuğun bu yıl okula gidemeyeceğini bildirdiğini söylediğini dile getirdi. Kaya, "Bu eğitim hakkının ihlal edilmesi demek, kabul edilemez Sayın Bakan. Bir çocuğun eğitim hakkını nasıl olur da kontenjan yok gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürü reddeder? Bir çocuğun koskoca bir eğitim yılını kaybetmesi kabul edilemez. Bu bir yılı kim geri verecek?" dedi.

"ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA KALAN ÇOCUK SAYISI 3 MİLYON 478 BİN"

Eğitim sisteminden kitlesel kopuş yaşandığını savunan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre açık lise ve mesleki eğitim dahil örgün eğitim dışında kalan çocuk sayısının 2025-2026 eğitim öğretim yılında 3 milyon 478 bin olduğunu söyledi.

Kaya, yalnızca bir yılda ortaokuldan mezun olan 295 bin 924 çocuğun liseye kayıt yaptırmadığını belirterek, "Bu 295 bin çocuk nerede? Gerçekten bunu soruyorum" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre çocukların yüzde 36,8'inin derin yoksulluk ve dışlanma riski altında bulunduğunu ifade eden Kaya, artan ulaşım, beslenme ve kırtasiye giderlerinin ailelerin çocuklarını okulda tutmasını zorlaştırdığını söyledi.

Kaya, MESEM kapsamındaki öğrenci sayısının 385 binden 492 bine yükseldiğine işaret ederek, "Çocukların olması gereken yer okul sıraları. Eğitim hakkını güvence altına almak yerine çocukları çalışma hayatına yönlendiren bir sistemle lütfen övünmeyin. Çocuk işçiliğini devlet eliyle yaygınlaştırmak, buna da mesleki eğitim demek gerçekten adaletli değil" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARIN DURUMUNU GÜNDEME GETİRDİ

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 4 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmenin etkilendiğini hatırlatan Kaya, yıkılan ve ağır hasar gören okulların yalnızca üçte birinin tamamlanabildiğini ileri sürdü. Kaya, on binlerce çocuğun hala konteynerlerde eğitim gördüğünü, deprem bölgesindeki okul öncesi çocuklara sağlanan bir öğün ücretsiz yemek desteğinin de kaldırıldığını söyledi.

YABANCI UYRUKLU VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Türkiye'e 5-17 yaş grubunda 1 milyon 32 bin yabancı uyruklu çocuk bulunduğunu bildiren Kaya, bu çocukların 210 bininin eğitim sisteminin içinde olmadığını söyledi. Lise çağındaki genç nüfus ile eğitime kayıtlı çocuklar arasındaki farkın 133 bine yaklaştığını ifade eden Kaya, yüz binlerce çocuğun okul dışında, sokakta ve kayıt dışı atölyelerde istismar ve sömürüye açık koşullarda yaşadığını savundu.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının tarımsal göç nedeniyle aylarca eğitimden uzak kaldığına işaret eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılında mevsimlik tarım işçisi olarak göç ettiği tespit edilen öğrenci sayısını 26 bin 220 olarak açıkladığını, TÜİK verilerinde ise bu sayının 221 binin üzerinde olduğunu söyledi. Kaya, "Aradaki bu büyük farkı, yani 200 binlik farkı nasıl açıklayacaksınız? Gerçekten bunu merak ediyorum" diye sordu.

Roman çocukların da yoksulluk, eğitim masrafları, yetersiz beslenme, ulaşım engelleri ve erken yaşta çocuk işçiliğinden ağır biçimde etkilendiğini belirten Kaya, Türkiye'de kaç Roman çocuğun okula devam ettiğine, kaçının devamsızlık yaptığına ve kaçının eğitim sisteminin dışında kaldığına ilişkin verilerin bulunmadığını söyledi.

Bu verilerin ayrımcılık amacıyla değil, mevcut eşitsizlikleri görmek ve çözüm üretmek için gerekli olduğunu ifade eden Kaya, eğitim hakkına erişemeyen çocukların durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.