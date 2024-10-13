DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

Geniş Video İzle

Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Partililer "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" miting için toplandı. Polis terörist başı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da aralarında bulunduğu kalabalığın dağılması için anons yaparken kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.

13.10.2024 14:17  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Partililer, Diyarbakır Valiliğince yasaklanmasına karşın İstasyon Meydanı'nda yapacaklarını duyurdukları "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" için toplandı.

TERÖRİSTBAŞININ KARDEŞİ DE ALANDA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, DEM Parti ilçe ve ilçe belediye eş başkanları ile diğer katılımcıların yer aldığı grup, İstasyon Meydanı'da yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Sanat Sokağı'na geldi.

DEM Partililer yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

POLİSTEN "DAĞILIN" ANONSU

Polis toplanan grubun etrafında çember oluşturdu. Polis daha sonra kalabalığın dağılması için uyarı anonsları yapmaya başladı.

DEM Partililer yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, mitingin yapılacağı duyurulan İstasyon Meydanı'na çıkan caddeler trafiğe kapalı tutuluyor. Kentte yaklaşık 5 bin polisin görev aldığı belirtiliyor.

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu
Kaynak: ANKA

Diyarbakır Valiliği, Mehmet Öcalan, DEM Parti, Güncel, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kemsl:
    ülkede özgürlük yok diyenlere Allah gün yüzü göstermesin 73 21 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    Övünebilirsin BAHÇELİ, sıktığın elin mahsülleri çıkıyor.. 34 29 Yanıtla
  • Murat Gülcimen:
    allahım bunları gün yüzü göster meşin allahım devlete zevâl vermesin 45 13 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sizin kime hizmet ettiğiniz belli. bu kafayla bir yere varamazsınız. tatlı ekmeğimize kan doğruyorsunuz.. 47 11 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    adaletin olmadigi belli yasaga ragmen toplaniyolar neden cezasi yok 19 9 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bunlarada az bir yumuşama yapıp yüz veriyorlar hemen fırsata çeviriyorlar. Demekki bunların sırtından odunu eksik etmeyeceksin.Başka türlü olmaz 19 8 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    yollayın 2 füze dağılırlar 13 7 Yanıtla
  • Erdal Çınar:
    yakin gitsin 4 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlarin kime hizmet ettiğini anlamayan varmı yok işte babası o 6 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Anayasa degisikligine destek karsiligi eyalet sistemi ocalana ev hapsi anadil egitimi vs talepler edilecegi kulislerde konusuluyor.sen.chpye kabuledecegi ulke icin faydalı calısma yapıp yanassana.vatanseverlere 0 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 15:44:10. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.