DEM Partisi, Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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DEM Partisi, Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

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DEM Partisi, Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, nöbet eylemleri ve eylemler düzenleme kararı aldı.

03.06.2024 13:36  Güncelleme: 13:57
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(ANKARA) - DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın bu sabah gözaltına alınması ve yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasına tepki gösteren DEM Parti'nin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, tüm belediye binalarının önünde nöbete başlanacağını, illerde eylemler düzenleneceğini bildirdi. Koçyiğit, "Kayyum kararı ile iktidar 31 Mart seçimlerinin intikamını belediyelerimizden almaya başladı. Bu, halkın iradesine açık bir saldırıdır" dedi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı ve ardından Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit açıklama yaptı.

Koçyiğit, DEM Partili tüm belediyelerde nöbet eylemine başlayacaklarını ve pek çok ilde eylem organize edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkede hukukun ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz ve verilen tüm kararların siyasi olduğunu ve yargının siyasal, iktidarın bir aparatı haline geldiğini biliyoruz. Karalama ve algı operasyonlarıyla toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Ancak unuttukları şu ki demokrasiyi halkın söke söke aldığı gerçeğidir.

Kayyum kararı ile iktidar 31 Mart seçimlerinin intikamını belediyelerimizden almaya başladı. Bu, halkın iradesine açık bir saldırıdır. Bu, OHAL hukukudur. KHK ile getirdikleri irade gaspları bugün hala Kürt illerinde devam ediyor. Kürt'e uygulanan OHAL hiç bitmiyor. Normalleşme ve yumuşama safsataları almış başını gidiyor. Bu mudur normalleşme? Bu mudur yeni anayasa adımları? Yeni anayasanın ve normalleşmenin Kürtleri kapsamadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."

"Tüm muhalefeti hep beraber mücadele etmeye davet ediyorum"

Hakkari Belediyesi'nin 348 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama geldikleri günden bu yana kayyumun borcuna rağmen hizmet etmeye çalışıyorlar. Halkımıza yaptığımız hizmeti yarım bırakmalarına izin vermeyeceğiz. Bugünkü gasp girişimi halkın beklentilerini boşa çıkarmaya ve yerel demokrasinin işlevsiz hale getirilmesine ön açmıştır. Tüm demokrasi güçlerine ve insanlığın büyük mücadeleler ile kazandığı seçme seçilme hakkına yapılmıştır bu darbe. Siyasi partilerden sivil topluma, aydın ve sanatçılardan oy veren yurttaşa kadar herkes bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmalıdır. 31 Mart'ta kaybettiklerini kayyumla almalarına bir defa izin verirsek Hakkari'de başlayan saldırı ve gasp dalgasının nerede sonuçlanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu karar Türkiye demokrasisine ve tüm muhalefete kurulmuş bir tuzaktır, büyük bir kumpastır. Bu yol ayrımına, muhalefeti bölmeye, demokrasi mücadelesini bölmeye, sekteye uğratmaya çalışan büyük bir tuzaktır. Tüm muhalefeti bu tuzağı boşa çıkarmaya ve yan yana durmaya, hep beraber mücadele etmeye davet ediyorum.

"Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapılacak"

Demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan Koçyiğit, "Kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde nöbet eylemleri başlatacağız ve bütün halkımızı bu nöbetlerde yer almaya davet ediyoruz. Eş genel başkanlarımız İstanbul'daki programlarının ardından yarın Hakkari'ye geçecek. Bugün Türkiye'nin her yanında eylem ve etkinliklerimiz organize ediliyor. Bugün saat 18.00'de İstanbul Şişhane'de bir basın açıklaması gerçekleşecek ve Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları bu açıklamaya katılacak." dedi.

"İçişleri Bakanlığının açıklamasını kınıyoruz"

İçişleri Bakanlığı'nın Mehmet Sıddık Akış ile ilgili açıklamasına değinen Koçyiğit, "Hukukun ayaklar altına alındığı bir metin. Bu açıklamayı kınıyoruz. Dosyaya gizlilik kararı konuldu. Bütün bunların arkasında aslında yargının araçsallaştığının çok tipik bir örneği var. Belediye Eş Başkanımızın masumiyet karinesi çiğnenmiştir. Kesintisiz ve demokratik bir mücadele sürecini hep birlikte başlatıyoruz. Bu kayyumcu zihniyet elbette kaybedecek." ifadelerini kullandı.

DEM Partisi, Hakkari Belediye Başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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