Demirören Haber Ajansı, KGC Geleneksel Medya Yarışması\'nda 4 ödül kazandı

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KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Geleneksel Medya Yarışması Ödül Töreni'nde Demirören Haber Ajansı 4 ödül aldı.

KGC Geleneksel Medya Yarışması Ödül Törenini'ne Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları katıldı. Törende DHA'dan Olcay Düzgün 'Fotoğraf', Özge Zeynep Arık ile Metin Değirmenci 'Spor' ve Samed Aydın Sun ise 'Haber' kategorisinde ödül aldı. Vali Gökmen Çiçek, ödül alan gazetecileri tebrik etti.