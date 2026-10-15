Demokrasi Platformu, Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı yayın bağımsızlığı istedi - Son Dakika
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Demokrasi Platformu, Halk TV'ye kayyım atanmasına karşı yayın bağımsızlığı istedi

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Demokrasi Platformu, Halk TV\'ye kayyım atanmasına karşı yayın bağımsızlığı istedi
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Demokrasi Platformu, Halk TV'ye kayyım atanmasına son verilmesini, yayın bağımsızlığının yeniden sağlanmasını, çalışanların iş güvencesi ve özlük haklarının korunmasını istedi. Platform, gazetecilere yönelik tutuklama ve erişim engellerinin kaldırılmasını da talep etti.

(ANKARA) - Demokrasi Platformu'ndan yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Medya kuruluşlarının bağımsız yayıncılık faaliyetlerini engelleyen kayyım uygulamalarına son verilmeli; bu kuruluşların yönetim ve yayın bağımsızlığı yeniden sağlanmalı, çalışanların iş güvencesi ve özlük hakları korunmalıdır" denildi.

Demokrasi Platformu'nun sosyal medya hesabından "Basın özgürlüğüne müdahale, halkın haber alma hakkına müdahaledir" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın ve ifade özgürlüğü, demokrasinin tamamlayıcı bir unsuru değil, varlık koşuludur. Gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması, medya kuruluşlarına kayyım atanması, yayınların durdurulması ve dijital mecralara getirilen erişim engelleri, farklı görüşlerin kamusal alanda ifade edilmesini ve yurttaşların çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmasını giderek zorlaştırmaktadır. Medya kuruluşlarının sahipleri veya yöneticileri hakkında yürütülen adli soruşturmaların, kuruluşların yayın faaliyetlerini durduracak sonuçlar doğurması, demokratik hukuk devleti ve ölçülülük ilkeleri bakımından tartışılması gereken bir durumdur."

Açıklamada, basın özgürlüğünün, toplumun haber alma hakkının ve demokratik hukuk devletinin korunması için atılması gereken adımlar, şöyle sıralandı:

"Medya kuruluşlarının bağımsız yayıncılık faaliyetlerini engelleyen kayyım uygulamalarına son verilmeli; bu kuruluşların yönetim ve yayın bağımsızlığı yeniden sağlanmalı, çalışanların iş güvencesi ve özlük hakları korunmalıdır. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle uygulanan hukuka aykırı tutuklama, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı gibi tedbirler kaldırılmalı; gazetecilerin mesleki faaliyetlerini özgürce sürdürebilmeleri güvence altına alınmalıdır. Kapatılan veya yayın faaliyetleri durdurulan basın kuruluşlarının yeniden faaliyete geçmesi sağlanmalı; haber sitelerine, dijital yayın platformlarına ve sosyal medya hesaplarına yönelik hukuka aykırı erişim engelleri kaldırılmalıdır. İfade ve basın özgürlüğünü, toplumun haber alma ve bilgiye erişim hakkını kısıtlayan, Anayasa'ya ve Türkiye'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine aykırı uygulamalara son verilmeli; keyfi sansür ve erişim engelleme kararlarının önüne geçilmelidir. Gazetecilerin kamu yararını ilgilendiren konuları serbestçe araştırma, bilgi ve belgeye ulaşma, haber kaynaklarının gizliliğini koruma ve haberlerini herhangi bir baskı veya müdahaleye maruz kalmadan yayımlama hakları güvence altına alınmalı; medya kuruluşlarında editoryal bağımsızlık, çoğulculuk ve gazetecilerin mesleki özerkliği esas alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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