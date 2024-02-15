Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul\'da Ekrem İmamoğlu\'nu, Ankara\'da Mansur Yavaş\'ı destekleyecek

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel seçimlerde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nın aldığı kararıyla, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı. Enginyurt, "Milletimize sözümüz var. Biz milletin olduğu yerde, millet ile beraberiz. Onun için ben de Sayın Genel Başkanı'mın Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmama kararını destekliyorum. Cemal Enginyurt olarak CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a destek vereceğimizi ilan ediyor ve halkımızdan destek bekliyor, saygılar sunuyorum" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, aday destek açıklamasında şunları söyledi:
"Muhalefete, muhalefet etmek için değil, vefa İstanbul'da bir semt adı bizim için hiç değil. Yolda bulduklarımıza, yoldaşlarımızı değişmemek için, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul hayalini yıkmak için, AKP'nin millete yaptığı zulme 'dur' demek için, bölen olmamak, parçalayan olmamak adına ve 14 Mayıs'ta kurduğumuz Halil İbrahim sofrasını ihanet edip parçalamamak adına, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diyerek yola çıkıp, gözyaşı döktüğümüz ve birlikte ağlayıp, birlikte güldüğümüz insanlarla yolumuzu sırf siyaset adına ayırmamak için; İstanbul'da veya Ankara'da kazanılacak veya kaybedilecek bir seçimde asla ve kata Demokrat Parti olarak kaybettirmemek için, özellikle İstanbul'da CHP'nin kaybetmesinde Cemal Enginyurt olarak, Demokrat Parti olarak adımızın tarihe kaybettiren olarak geçmemesi için Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nın kararıyla İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmadık. Milletimize sesleniyorum; İstanbul'dan aday olmak ister miydim? İsterdim... Ama görüyorum ki birileri Ekrem İmamoğlu'nun şahsında muhalefeti parçalamak, yerle bir etmek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile rant projesini hayata geçirmek istiyor. Cemal Enginyurt ve Demokrat Parti olarak buna müsaade edemeyiz. Milletimize sözümüz var. Biz milletin olduğu yerde, millet ile beraberiz. Onun için ben de Sayın Genel Başkanı'mın Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmama kararını destekliyorum. Cemal Enginyurt olarak CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a destek vereceğimizi ilan ediyorum ve halkımızdan destek bekliyor, saygılar sunuyorum."
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