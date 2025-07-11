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Demokratlardan Trump'a Tepki

11.07.2025 23:17
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Senatörler, Dışişleri Bakanlığında 1300'den fazla personel işten çıkarılmasına karşı çıktı.

ABD'de Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump yönetiminin Dışişleri Bakanlığında 1300'den fazla personeli işten çıkaracağı iddialarına tepki gösterdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Demokrat üyeler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Trump yönetiminin bu adımının "ABD'nin ulusal güvenliğini zayıflatacağı" vurgulandı.

Açıklamada, "ABD geri çekilirken, Çin gibi rakiplerimiz diplomatik etkilerini genişletiyor. Bu durum Amerikalıların güvenliğini ve refahını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Trump yönetiminin söz konusu planının, ABD'nin çıkarlarını koruyan kurumları zayıflattığı savunulan açıklamada, "Eğer bu yönetim gerçekten 'Önce Amerika' diyorsa, diplomasi kadrolarına ve ulusal güvenlik uzmanlarına yatırım yapmalı, bu kurumları tahrip etmemelidir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "bu kapsamlı yeniden yapılanmanın", Elon Musk'ın bir süre başında bulunduğu Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) uygulamalarından miras kaldığı iddia edilerek, "Genel ve ayrım gözetmeyen işten çıkarmalar, hükümetimizin Amerikalılar için etkili hizmet sunma kapasitesini zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna, Sudan, Gazze, Haiti ve Myanmar gibi krizlerin sürdüğü bir dönemde ABD diplomasisinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, işten çıkarılan kamu çalışanlarına destek sözü verildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya seslenilerek, "Her türlü yeniden yapılanma süreci, ABD yasalarına uygun ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir." çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 1300'den fazla kariyer diplomatı ve sivil çalışanını işten çıkaracağı iddiası

Associated Press'e (AP) adını vermeden konuşan kıdemli bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın, federal hükümeti yeniden yapılandırma planı bulunduğunu ve bu kapsamda Dışişleri Bakanlığında, aralarında kariyer diplomatları ve sivil çalışanların bulunduğu 1300'den fazla personeli işten çıkaracağını öne sürmüştü.

Washington Post gazetesinin ulaştığı kurum içi yazışmada ise Bakanlığın gelecek günlerde çalışanlara eposta yoluyla işten çıkarma bildirimleri göndermeye başlayacağı iddia edilmişti.

Dışişleri Bakanlığında yeniden yapılanma

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise dünkü basın toplantısında, kurum içindeki yeniden yapılanma planının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından onaylandığını ve uygulama aşamasına yaklaşıldığını belirtmişti.

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, haziranın başında Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı hedefleyen planı geçici olarak durdurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise bölge mahkemesinin bu kararını geçersiz sayarak Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açmıştı.

Trump'ın federal hükümeti yeniden yapılandırma planı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratlardan Trump'a Tepki - Son Dakika

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