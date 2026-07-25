Denetimli Serbestlik Sistemi Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Sistemi Hakkında Açıklama

Denetimli Serbestlik Sistemi Hakkında Açıklama
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MHP'li Feti Yıldız, denetimli serbestlik sisteminin toplum güvenliğini sağladığını belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, denetimli serbestlik sisteminin şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılmasını sağladığını belirterek, sistemin yeniden suç işlenmesini önlemeyi ve toplumu korumayı amaçladığını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından denetimli serbestlik sisteminin kapsamı, uygulanma biçimi ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevlerine ilişkin açıklama yaptı.

Denetimli serbestliğin, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı bir infaz sistemi olduğunu belirten Yıldız, kişilerin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan hizmet, program ve kaynakların da bu sistem kapsamında sağlandığını ifade etti.

"KİŞİNİN HÜRRİYETİNİ TAM OLARAK SINIRLANDIRMIYOR"

Denetimli serbestliğin hapis cezasından farklı olarak kişinin hürriyetini tamamen sınırlandırmadığını kaydeden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimli serbestlik; şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmeleri için ihtiyaç duyulan hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, yeniden suç işlenmesini önlemeyi ve toplumun korunmasını amaçlayan bir infaz sistemidir.

Ceza sisteminin en yaygın şekli olan hapis cezasının aksine denetimli serbestlik sistemi, kişinin hürriyetini tam olarak sınırlandırmamakta; bireye, ceza infaz kurumu dışında bir fırsat sunmakta, kendisi hakkında belirlenen yükümlülük ve programlara uygun hareket ederek cezasının infazını ceza infaz kurumunda değil, toplumla ilişiği koparılmadan dışarıda gözetim altında geçirmesini sağlamaktadır. Burada kazanılan başarının doğrudan topluma yansıyacak olması, denetimli serbestlik faaliyetlerini daha da özel ve önemli kılmaktadır."

149 MERKEZDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye'de denetimli serbestlik sisteminin, 20 Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile çağdaş ceza infaz sistemindeki yerini aldığını belirten Yıldız, 15 Ağustos 2005 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu anımsattı.

Yıldız, Bakanlık bünyesinde Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu oluşturulduğunu, adalet komisyonunun bulunduğu 133 merkezde denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarının teşkilatlandırıldığını aktardı.

Günümüzde adalet komisyonunun bulunduğu 149 merkezde denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarının faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Yıldız, müdürlüklerin görevlerini şöyle sıraladı:

"Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirme faaliyetleri, salıverilme sonrası destek hizmetleri ve sosyal araştırma raporu hazırlanarak adli mercilere yardımcı olunması görevleri yerine getirilmektedir."

14 FARKLI KARAR TÜRÜNDE UYGULANIYOR

Yıldız, mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve infaz hâkimleri tarafından tutuklamaya alternatif adli kontrol tedbirleri kapsamında belirli yerlere düzenli başvurma, konutu terk etmeme, belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme veya belirlenen yerlere gitmeme kararları verilebildiğini belirtti.

Şarta bağlı erken tahliye kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulunma, belirlenen bölgelere gitmeme ve programlara katılma yükümlülüklerinin uygulanabildiğini kaydeden Yıldız, uyuşturucu madde kullananlara yönelik tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri de yürütüldüğünü ifade etti.

Çocukların denetim altına alınması kapsamında rehberlik ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığını belirten Yıldız, adli para cezalarının kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışmaya çevrilmesi başta olmak üzere 14 farklı karar türünde denetimli serbestlik kararı verildiğini bildirdi.

Denetimli serbestlik kararlarının Türk Ceza Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verildiğini belirten Yıldız, denetimli serbestlik müdürlüklerinin ilgili mevzuat çerçevesinde 13 farklı karar türünün infazını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Feti Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimli Serbestlik Sistemi Hakkında Açıklama - Son Dakika

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