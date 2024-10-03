Deneyim Müzeleri'nden Öğrencilere Özel İndirim

Güncel

Türkiye'nin ilk deneyim müzeleri Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, öğrenciler için kampanya düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı her iki müze, kapılarını yıl sonuna kadar çocuklara ve gençlere indirimli açacağını duyurdu.

Yüksek teknolojilerin yardımıyla hayata geçirilen ödüllü müzelerde, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine "Gençlik Müzede" ve "Kampüs Müzede" kampanyaları sunulacak.

İstanbul Sultanahmet'teki Defter-i Hakani Binası'nda yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi'nin biletleri, 31 Aralık'a kadar hafta içi 18-24 yaş arasına, hafta sonu ise 6-18 yaş arasına yüzde 50 indirimli olacak.