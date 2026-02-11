Deniz Baykal, Vefatının Üçüncü Yılında Mezarı Başında Anıldı.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının üçüncü yılında, Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidar yürüyüşünün devam ettiğini belirterek "Ama kolay olmuyor, bunun karşısında da parti siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıyadır. Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Özgür Özel'in Baykal'ın mezarına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu. Özel, Baykal'ın mezarı başında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Baykal ailesinin ve CHP ailesinin kıymetli mensupları; bir kez daha Genel Başkanımızın vefatının yıl dönümünde huzurundayız. 35 yaşında milletvekili, 36 yaşında Maliye Bakanı olan, 40 yaşında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken madenleri kamulaştıracak cesareti gösteren, partimize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne pek çok kademede, hep ülkenin ve partinin faydasını gözeterek hizmet etmiş olan, benim açımdan 2009 yılında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ona bakınca ben 35 yıl önceki Deniz'i görüyorum' diyerek ve o gün verdiği öğütlerle 'Bu makamlarda sen de bulunacaksın' diyerek bugünlerde partinin Genel Başkanı olmama yönelik olarak ilk tahminde, öngörüde bulunan, ilk sorumluluğu yükleyen kişinin huzurunda olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum. Burada bizimle birlikte olan herkes Deniz Bey ile birlikte siyaset yaptı, ondan bir şeyler öğrendi, onunla birlikte partiye emek verdi. Onunla birlikte aynı kabinede yer alanlar, CHP'yi yönetenler bugün aynı sorumluluk duygusuyla hep birlikte onun huzurundayız."

Bizim bu vakitten sonra bir sorumluluğumuz var. Biz Deniz Bey'in CHP'de bakan olduğu ve partinin birinci parti olduğu dönemlerden bugüne 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapabilmiş ve yerel seçimlerde bir büyük zaferi kazanmış, şu an dünyada belediye sayısı en çok olan, Avrupa'da oy oranı en yüksek olan sosyal demokrat parti olarak iktidara yürüyoruz. Ama kolay olmuyor, bunun karşısında da parti siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıyadır. Gün odur ki partiye geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen birisi, bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanlığı'na atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, iki seçim önceki İstanbul İl Kongresi'ni iptal edip oraya kayyum atayacak, o kayyumu hala daha bir taraftan görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek, sonra da dönüp gelip tekrar siyasi bir pozisyona oturacak ve bütün dünyanın gözünün içine bakıp da 'Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız.

Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak, buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın ki bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altındayken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir Cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz ve Sayın Genel Başkanımızın huzuruna nasıl bugün Türkiye'nin birinci partisi olarak geldiysek Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin, CHP'nin Genel Başkanı, o partinin sorumluluk almış siyasetçileri dünüyle, bugünüyle, yarınıyla el ele, omuz omuza, kol kola girmiş yürüyen Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler ve CHP'liler olarak buraya tekrar geleceğiz. O yüzden saldırı altında olmamızı ve bu saldırıların ardı arkası kesilmeyeceğini düşünmemizi ve bunun bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere sadece 'Daha çok beklersiniz, CHP kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir ve bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir' diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hatırası önünde bir kez daha hep birlikte saygıyla eğiliyoruz."

Özel ve beraberindeki heyet, ardından eski Başbakan ve CHP'nin Üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in mezarı başına geçerek dua okudu. Özel, kabre çiçek bıraktı.