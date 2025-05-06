Deniz Gezmiş İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Deniz Gezmiş İçin Anma Töreni

CHP, idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları için anma programı düzenledi. Birleşme çağrısı yapıldı.

06.05.2025 00:21
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(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı, 53 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma programı gerçekleştirdi. Bora Gezmiş " Türkiye'nin geleceği için birleşmemiz lazım. Çok büyük bedeller ödedik" dedi.

İl Başkanlığı, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde bir araya geldi. Programda Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş ile Gezmiş'in yol arkadaşı Turgut Ünlü yer alırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile ilçe başkanlıkları ve yurttaşlar katıldı.

Program öncesi meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte "Tam bağımsız Türkiye yazılı" döviz taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin devrimcileri ve cumhuriyetçilerinin yüz yıldan fazla süren yürüyüşü hiçbir baskıya ve zorbalığa teslim olmaz. Onların adı bazen Mustafa Kemal olur bazen Mustafa Necati, bazen Hasan Ali Yücel, Mahir olur, Ulaş olur, Taylan olur, Sinan olur, Deniz, Yusuf ve Hüseyin olur. Son Kuvayi Milliyeci bu topraklarda yaşadığı sürece cumhuriyet ülküsü bitmez. CHP'liler geçmişten bu güne büyük bir mirasın taşıyıcısıdır. Gazi Mustafa Kemal'in ışığında antiemperyalist çizgide yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bora Gezmiş:  Türkiye'nin geleceği için birleşmemiz lazım

Bora Gezmiş, anma programının gelenek haline getirilmesinden dolayı CHP'ye teşekkür ederek, "81 yaşına geldim. 70-80'lerin karanlık günlerini görmüş biri olarak bugünlere eriştiğimiz zaman bazıları 'onlar başaramadı' diyorlar, ama onlar başardı. Bu sevgi onların başardığını gösteriyor. Artık ayrılık yok, birleşerek kazanmamız lazım. Türkiye'nin geleceği için birleşmemiz lazım. Çok büyük bedeller ödedik." dedi.

Ümit Erkol:  Bugünün Türkiye'sinde 'ABD'ye karşıyız' diye yola çıkanlar, ABD'nin aparatı oldular

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise şunları kaydetti:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı yargılayan hakimleri kimse hatırlamıyor, ama Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i herkes hatırlıyor. Hatırlamaktan öte her evde isimleri yaşıyor. Bizim evde de bir Deniz var. Kendisine adını aldığı o kahramanın hikayesini anlatıyoruz. Bir ülkede haksızlık ve zulüm varsa mutlaka mazlumların direnişi var. Mazlumların olduğu her yerde solcular, devrimciler ve demokratlar var. Ne yazık ki bu direnişte sağcılar yok. Sağcılar her dönemde sistemin aparatı olmayı seçerken, solcular ya mazlum oldular ya da mazlumun yanında oldular. Bugünün Türkiye'sinde de 'ABD'ye karşıyız' diye yola çıkanlar, ABD'nin aparatı oldular. Kullanışlı aparatlar olarak bu ülkenin topraklarını parsel parsel sattılar."

Semra Dinçer:  Suçları; demokratik, özgür ve tam bağımsız Türkiye istemekti

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Bu taş duvarın arkasında dar ağacında Hıdırellez günü bütün ülke gül ağacına dilek asarken onlar üç fidanımızı astılar. Suçları; demokratik, özgür ve tam bağımsız Türkiye istemekti. Onları astılar ama milyonlara isim oldular, şiirlere şarkılara ilham oldular. Benim de bir Denizim var. Büyüyünce ona adının neden Deniz olduğunu anlatacağım." şeklinde konuştu.

Cem Aydın:  Parolamız, tam bağımsız Türkiye

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Parolamız o günden bu güne değişmedi. Amerika'dan icazetle milli iradeye kast edenlere karşı parolamız aynı. Parolamız, tam bağımsız Türkiye." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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