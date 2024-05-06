Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişleri anıldı - Son Dakika
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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişleri anıldı

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 52. yılı anıldı. Törende konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Gezmiş ve arkadaşlarının Türkiye için yaptıkları fedakarlıkları vurguladı.

06.05.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
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(MERSİN) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 52. yılında Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen törende anıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Mezitli İlçe Örgütü ve vatandaşlar ile 3 Fidan Anıtı'nda Gezmiş, Aslan ve İnan'ın 52'nci ölüm yılında düzenlenen törende bir araya geldi. Törende konuşan Tuncer, Gezmiş ve arkadaşlarının Türkiye için yaptıkları fedakarlıkları ve ortaya koydukları ideali vurgulayarak, mücadelelerinin unutulmayacağını belirtti.

Katılımcılar Tuncer'in öncülüğünde, tören alanına getirilen çiçeklerle anıtı süsledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişleri anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişleri anıldı - Son Dakika
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