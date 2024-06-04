Denizcilik Lisesi Öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'ın Ölümü Şüpheli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizcilik Lisesi Öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'ın Ölümü Şüpheli

Geniş Video İzle

İzmir'in Buca ilçesinde kaybolan denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak, bir binanın otoparkında ölü bulundu. Polis, yaptığı incelemede Kaynak'ın otoparka yalnız girdiğini tespit etti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucu netleşecek.

04.06.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan ertesi gün ise yakınları tarafından evine 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulunan denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'ın (16) cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis, yaptığı incelemede Kaynak'ın otoparka yalnız girdiğini tespit ederken, kesin ölüm sebebinin ayrıntılı otopsi sonucu netleşeceği belirtildi.

Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, 2 Haziran saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak'ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı. Dün aramaya devam eden yakınları, Kaynak'ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi. Hasan Hüseyin Kaynak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak'a yakınları müdahale etti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaynak'ın otoparka yalnız girdiğini tespit etti. Ön otopsi raporunda Kaynak'ın vücudundaki morlukların ölüm sonucu oluşmuş olabileceği, ağzında ve burnundaki kan izlerinin ise düşmeden kaynaklı olabileceği belirtildi. Öte yandan otoparkta boş çakmak gazı kutularının bulunduğu ve kesin ölüm sebebinin ise ayrıntılı otopsi sonucu netleşeceği bildirildi.

Hasan Hüseyin Kaynak'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaynak'ın bugün İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

Denizcilik Lisesi Öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak\'ın Ölümü Şüpheli
Kaynak: DHA

Otopsi, İzmir, Buca, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizcilik Lisesi Öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'ın Ölümü Şüpheli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:46:55. #1.12#
SON DAKİKA: Denizcilik Lisesi Öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak'ın Ölümü Şüpheli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement