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Denizcilik Lisesinde Öğrencilere Canlı Kalma Eğitimi

Denizcilik Lisesinde Öğrencilere Canlı Kalma Eğitimi

Samsun'daki Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde, öğrenciler 'İmmersion suit' kıyafeti ile denizde hayatta kalma teknikleri öğreniyor. Eğitim, öğrencilerin suya düştüklerinde 6 saate kadar vücut ısısını korumalarına yardımcı oluyor.

20.02.2025 12:18  Güncelleme: 12:23
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SAMSUN'da Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde öğrencilere 'İmmersion suit' kıyafeti ile denizde canlı kalma eğitimi veriliyor. Hipotermiyi önleyen ve suya düştüğünde 6 saate kadar vücut ısısını koruyan kıyafetle verilen eğitimin önemine değinen Denizcilik Gemi Yönetimi öğretmeni İsmail Çağlar Durmaz, "Bu derste denizde kişisel canlı kalma eğitimini gösterdik" dedi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan ve 3'ü kız olmak üzere 300 öğrencinin eğitim gördüğü Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde 'Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı', 'Gemi Makinaları' ile 'Gemi İnşa' bölümü gibi alanlarda eğitimin verildiği okulda öğrencilere suya düştüklerinde hayatta kalma teknikleri de öğretiliyor. Hipotermiyi önleyen ve suya düştüğünde 6 saate kadar vücut ısısını koruyan 'İmmersion suit' kıyafeti ile öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Denizcilik Gemi Yönetimi Öğretmeni İsmail Çağlar Durmaz, İmmersion süit adı ile bilinen vücut sıcaklığı koruma kıyafeti ile öğrencilere 'denizde kişisel canlı kalma eğitimi' verdiklerini söyledi. Gemi ve limanlardaki iş istihdamının fazla olmasından dolayı öğrencilerin denizcilik liselerini sıklıkla tercih ettiğini belirten Durmaz, "Biz burada öğrencilere simülatör ve denizcilik uygulama eğitimleri de veriyoruz. Denizcilik liselerinde çok sayıda kalifiyeli çalışanlar yetişiyor. Bu konuda iş alanları hem kara hem de denizde oldukça fazladır. Dünya taşımacılığının yüzde 80'i denizcilik yolu ile yapıldığı için iş imkanları çok fazla. Öğrencilerimiz bu yüzden denizcilik liselerini tercih ediyorlar" diye konuştu.

'MEZUNLARIMIZ HEM DENİZDE HEM DE KARADA ÇALIŞABİLİYOR'

Mezuniyet sonrası 12 aylık stajın ardından gemide ve limanlarda çok fazla sayıda iş imkanı bulunduğunu söyleyen Durmaz, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğumuz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da akreditesi olan bir liseyiz. 2 yılda bir bakanlık tarafından denetlenmekteyiz. Tüm malzeme ve ekipmanlarımız düzenli şekilde denetlenmektedir. Onun dışında uygulamalı eğitimlerimizde denetleniyor. Öğrencilerimiz buradan mezun olduğunda öncelikle 12 aylık bir açık deniz stajı yapıyorlar. Bu stajı tamamladıktan sonra bu stajı liman başkanlığına onaylatıyor ve ehliyetini almış oluyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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