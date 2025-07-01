Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın 99\'uncu yıl dönümü İstanbul\'da kutlandı

İstanbul'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Beşiktaş Meydanı Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizciliğindeki kapitülasyonların kaldırıldığını söyledi.

Bu kanunla, Türk karasuları ile kıyı ve limanlarında her türlü denizcilik faaliyeti, yük ve yolcu taşımacılığı, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini yürütme hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına tanındığını hatırlatan Ünüvar, bu kazanımın Türk denizciliğinin bugünlere gelmesinde önemli bir temel taşı olduğunu vurguladı.

Uluslararası ticaret hacminin dünyada yüzde 80'inden, Türkiye'de ise yüzde 87'sinden fazlasının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini belirten Ünüvar, "2024 yılı itibarıyla taşıma kapasitesi bazında deniz ticaret filomuz dünyada 11'nci sıraya yükseldi. Dört limanımız dünyanın en yoğun ilk 100 limanı arasına girdi. Deniz ticaret filomuzu ilk 10'a taşımak, limanlarımızı daha rekabetçi hale getirmek ve yeşil teknolojilere öncülük eden bir denizcilik modeliyle küresel ticarette yer edinmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Filomuzu güçlendirmek, çevreci bir deniz ticaret filosuna geçişi desteklemek, tersanelerimiz ile yerli sanayimize de destek vermek üzere sektörümüze teşvikler sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ünüvar, denizciliğin en önemli insan kaynağını oluşturan gemicilerin sayısının bugün itibarıyla 141 bini aştığını dile getirerek, "104 denizcilik eğitim kurumu ile sektörümüze nitelikli personel yetiştiriyoruz. Bu çerçevede uzun yıllardır Gemi İnsanı Eğitim Standardı Sözleşmesi kapsamında beyaz listedeyiz. İnsanlarımızın istihdamına yönelik 38 ülkeyle karşılıklı imzaladığımız protokol bulunmakta. Denizcilik eğitiminde ülkemiz uluslararası alanda tescilli bir marka haline gelmiştir." diye konuştu.

2024 yılında gemi inşa sanayisinin rekor kırdığına vurgu yapan Ünüvar, şöyle konuştu:

"94 binden fazla kişiye direkt istihdam sağlamakta. 85 faal tersane ile Türk tersanelerimiz gemi siparişinde dünyada 9'ncu, gemi tonajında ise 11'nci durumda. 2024 yılında ülkemiz 1,91 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. Aynı anda 34 savaş gemisi projesi yürüterek dünyada 2'nci sırada yer alıyoruz. Bugün ekonomik olarak ileride olan çoğu ülkenin gemi inşa ve bakım, onarım kabiliyeti kalmamış durumda. Bu anlamda ülkemiz her geçen gün daha büyük işlere imza atıyor."

Türkiye denizcilik ve uluslararası alanda söz sahibi bir ülke haline geldiğini anlatan Ünüvar, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız vesilesiyle ebediyete intikal eden Hızır Hayrettin Paşa, Piri Reis, Turgut Reis gibi nice paşa ve leventleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum." şeklinde konuştu.

"1 Temmuz Mavi Vatan'ımızda ticareti millileştirdiğimiz gündür"

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı konuşmada, denizlerdeki hakimiyet ve bağımsızlığın sembolü Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm denizcileri, rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

1 Temmuz'un sadece bir tarihten ibaret olmadığını kaydeden Vali Gül, "Aynı zamanda kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız, denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz gündür. Mavi Vatan'ımızda ticareti millileştirdiğimiz gündür." dedi.

Gül, denizciliğin her alanında dünyayla rekabet eden bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlendiğinin altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Mavi Vatan'da TCG Derya'dan dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracına kadar göğsümüzü kabartan başarılara imza atıyoruz. Denizlerdeki hakimiyetimizi pekiştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya da törende konuşma gerçekleştirdi.

Kurtarma botları gösteri sundu

Programa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da katıldı.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Birinci Sınıf Bando Komutanlığı ekibi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Boru Trampet Takımı'nın konser verdiği törende, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botları gösteri sundu.

Katılımcılar daha sonra Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Vali Gül, burada anı defterini doldurarak imzaladı.