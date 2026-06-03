Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı yarın başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı yarın başlayacak.

Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Savaş Sezer, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Alper Doğukanlı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutan Vekili Albay Levent Aytan katıldı.

Tuğamiral Doğukanlı, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikatın amacından bahseden Doğukanlı, "Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesidir." dedi.

Doğukanlı, tatbikata, kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personelin iştirak edeceğini dile getirerek, tatbikatın genel faaliyet planı kapsamında 4-6 Haziran'da harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerinin, 7-10 Haziran'da çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin, 11 Haziran'da Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin icra edileceğini kaydetti.

Tatbikatın 12-14 Haziran'da gemilerin liman ziyaretleriyle sona ereceğini aktaran Doğukanlı, "Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri icra edilecektir. Bu kapsamda tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden mavi ve kahverengi unsurlarla harekat esnasında verilecek ara durumlarla tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"Türk Deniz Kuvvetleri tüm unsurlarıyla milletinin emrinde ve görevinin başındadır"

Doğukanlı, tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacağını belirterek, gerçek basın faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetlerinin ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edileceğini dile getirdi.

Tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi, Orman Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayın da katılacağını aktaran Doğukanlı, deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik faaliyetleri kapsamında 4-10 Haziran'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde Deniz Ulaştırması Kontrol Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Gazimağusa Deniz Komutanlığı'nda deniz ulaştırması için rehberlik birliklerinin teşkil edileceğini, tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edileceğini anlattı.

Doğukanlı, "Seçkin gözlemci gününde akya torpidosu atışı, atmaca güdümlü mermi atışı, milli dikey atış lançerinden Hisar-D güdümlü mermi atışı, RAM güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri tarafından penguin, temren güdümlü mermisi ile talim torpidosu atışları, TCG Anadolu'dan kalkış yapan TB-3 SİHA'lar tarafından MAM-L ve MAM-T atışları icra edilecektir." dedi.

Tatbikat kapsamında gerçekleştirilecek liman ziyaretlerine değinen Doğukanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"12-14 Haziran'da 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 18 liman ziyareti icra edilecektir. Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde, sarsılmaz azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz."

Tatbikatta icra edilecek bazı faaliyetler

İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile 1 torpido atılacak. PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile 3,5 kilometre mesafedeki su üstü hedefine 45 kilometre/saat süratle hücum yapılacak.

Milli ve yerli "ATMACA Güdümlü Mermisi" gemiden 102 kilometre menzile, "AKYA torpidosu" denizaltından 10 kilometre menzile, "Hisar-D Güdümlü Mermisi" gemiden 555 kilometre/saat hızla gelen hava hedefine atılacak.

Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi atılacak. Atışlar denizde bulunan 4 gerçek hedefe istinaden icra edilecek. Atışlar Doğu Akdeniz'de 2488 milkarelik emniyete alınmış sahada yapılacak. Bu alan, 27 gemi ve 4 hava vasıtasıyla emniyete alınacak.