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Denizli Acıpayam Belediyespor, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Denizli Acıpayam Belediyespor, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Amasya'da devam eden Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakalarına katılan Denizli Acıpayam Belediyespor sporcuları, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için yüzlerini kırmızıya boyadı. Sporcular, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de bir kız çocuğunun babasının kucağında hayatını kaybetmesi ve babanın kızına son vedasına dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Denizli Acıpayam Belediyespor antrenörü Muhlis Demirel, babasının kucağında ölen kız çocuğunun sol yanağındaki kan görüntüsünden çok etkilenmeleri nedeniyle böyle bir tepki yolu seçtiklerini söyledi. İsrail'in saldırılarına yüreklerinin dayanamadığını dile getiren Demirel, 'Farkındalık oluşturmak istedik. Dünya gündeminde olan şeylere farkındalık yaratmaktı amacımız. Filistin'de ölen masum insanlar için, ölen bebekler, çocuklar için bunu yaptık.' dedi. Takımın kalecisi Melike Nur Akkuş ise ölen çocuğun fotoğrafının canlarını çok acıttığını vurgulayarak, 'Gerçekten üzücü bir durum. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmak istedik, o babanın göz yaşları, kızını son kez öpüşü… Yani çok üzücü bir durum, kimsenin başına gelmesini istemeyiz.' diye konuştu.

Denizli Acıpayam Belediyespor, İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi
15.12.2023 - 18:05,  Güncelleme: 18:06
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Amasya'da devam eden Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakalarına katılan Denizli Acıpayam Belediyespor sporcuları, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için yüzlerini kırmızıya boyadı.

Sporcular, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de bir kız çocuğunun babasının kucağında hayatını kaybetmesi ve babanın kızına son vedasına dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Denizli Acıpayam Belediyespor antrenörü Muhlis Demirel, babasının kucağında ölen kız çocuğunun sol yanağındaki kan görüntüsünden çok etkilenmeleri nedeniyle böyle bir tepki yolu seçtiklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarına yüreklerinin dayanamadığını dile getiren Demirel, "Farkındalık oluşturmak istedik. Dünya gündeminde olan şeylere farkındalık yaratmaktı amacımız. Filistin'de ölen masum insanlar için, ölen bebekler, çocuklar için bunu yaptık." dedi.

Takımın kalecisi Melike Nur Akkuş ise ölen çocuğun fotoğrafının canlarını çok acıttığını vurgulayarak, "Gerçekten üzücü bir durum. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmak istedik, o babanın göz yaşları, kızını son kez öpüşü… Yani çok üzücü bir durum, kimsenin başına gelmesini istemeyiz." diye konuştu

Kaynak: AA
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Acıpayam, İsrail, Amasya, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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